Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί η Εφορία, προκειμένου να ολοκληρώσει τους ελέγχους και να κοινοποιήσει φόρους και πρόστιμα για εκκρεμείς υποθέσεις που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στο επίκεντρο βρίσκονται υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, αναδρομικών, ΦΠΑ, απλήρωτων τελών κυκλοφορίας και φορολογίας ακινήτων, ενώ νέα δεδομένα δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που περιορίζει τη δυνατότητα παράτασης της παραγραφής.

Η ΑΑΔΕ επιταχύνει τις διαδικασίες, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα χάσει, κατά κανόνα, το δικαίωμα καταλογισμού φόρων και προστίμων για τις υποθέσεις των οποίων συμπληρώνεται η προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής.

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