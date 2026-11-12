Μικρές, καθημερινές στιγμές από τη ζωή της ως μαμάς μοιράζεται κατά καιρούς με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία απολαμβάνει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια, με τον ερχομό των δύο παιδιών του, του μικρού Βασίλη και της κόρης τους, Μιράντας, να έχει αλλάξει φυσικά την καθημερινότητά του.

Αυτή τη φορά, η Αλεξάνδρα Νίκα έδωσε μια μικρή γεύση από τις οικογενειακές τους στιγμές, μέσα από ένα στιγμιότυπο που ξεχωρίζει για την απλότητά του. Συγκεκριμένα, μοιράστηκε μια φωτογραφία από το γεύμα που ετοίμασε για τον γιο της, Βασίλη.

Στο παιδικό πιατάκι βλέπουμε κομματάκια κοτόπουλου, λευκό ρύζι και μπρόκολο, ενώ το μικρό χεράκι του Βασίλη έχει ήδη αρχίσει να εξερευνά το φαγητό του. Μια εικόνα από εκείνες τις απλές αλλά πολύτιμες στιγμές της μητρότητας, που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της.

Το θρεπτικό γεύμα του Αργυρού junior

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός κρατούν χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ζωή, ωστόσο δεν κρύβουν τη χαρά τους για την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει.

Ο μικρός Βασίλης και η αδελφή του, Μιράντα, αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους, με τους δύο γονείς να απολαμβάνουν κάθε νέο κεφάλαιο της ζωής τους μαζί με τα παιδιά τους.