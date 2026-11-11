Ο Σίμων Πάτροκλος, ηθοποιός, χορευτής, χορογράφος και δάσκαλος ηθοποιών, πέθανε το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Την είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα social media, ενώ έγινε γνωστό ότι η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στη Ριτσώνα.

Ο Σίμων Πάτροκλος είχε παρουσία σε διαφορετικά πεδία της τέχνης, υπηρετώντας το θέατρο και τον χορό ως ηθοποιός, χορευτής και χορογράφος. Παράλληλα, είχε εργαστεί και ως δάσκαλος υποκριτικής, ενώ διατηρούσε ενεργή συνδικαλιστική δράση με αναφορά στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και στο ΤΑΣΕΗ.

Με την ανακοίνωση του θανάτου του, πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που, όπως προκύπτει από τις δημόσιες αναφορές, είχε μακρά πορεία στον χώρο και στενούς δεσμούς με συναδέλφους του.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για τον Σίμων Πάτροκλο

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος συνδεόταν με τον Σίμων Πάτροκλο με φιλία περίπου 50 ετών, ήταν εκείνος που έκανε γνωστή την απώλεια. Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε τόσο στην καλλιτεχνική του διαδρομή όσο και σε προσωπικές στιγμές που σημάδεψαν τη σχέση τους.

«Αντίο Σίμωνα! Ο Σίμων Πάτροκλος, ο αγαπημένος μας φίλος, ο ευγενής άνθρωπος, ο σπουδαίος πολύπλευρος Καλλιτέχνης, ηθοποιός, χορευτής, χορογράφος, δάσκαλος ηθοποιών,συνεπής συνδικαλιστής και κυρίως ποιητής της ζωής μας αποχαιρέτησε σήμερα το.μεσημέρι .. Με το ποδήλατο γύρναγε σαν αερικό στους δρόμους της Αθήνας, η αγάπη του για τα ζώα υπέρμετρη… ζούσε με τον αγαπημένο του σκύλο σαν οικογένεια... τον γνώρισα πριν 50 χρόνια όταν είμαστε στον χορό του Οιδίποδα Τυράννου με τον θίασο Νικου Χατζίσκου -Tιτίκας Νικηφοράκη κι απο τότε βαθειά φιλία μας ενωνε… Καλό ταξιδι φίλε μου... δεν άξιζες την ταλαιπωρία που πέρασες ουτε νέος μέσα στην δικτατορία, ούτε τελευταία με την μεγάλη περιπέτεια της υγείας σου. Οι ηθοποιοί, το ΣΕΗ και το ΤΑΣΕΗ που νοιάστηκες γι' αυτα σε αποχαιρετούν και στη Ριτσώνα το Σαββατο θα πούμε το τελευταίο αντίο», έγραψε.

Δείτε την ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Η πορεία του στο θέατρο, στον χορό και στον συνδικαλισμό

Ο Σίμων Πάτροκλος είχε πολυδιάστατη παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο. Η δραστηριότητά του κάλυπτε την υποκριτική, τον χορό, τη χορογραφία και τη διδασκαλία ηθοποιών, ενώ υπήρξε και συνδικαλιστής με συνέπεια, όπως τον περιέγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Στις δημόσιες αναφορές για τη ζωή του γίνεται επίσης ειδική μνεία στην προσωπικότητά του, στην αγάπη του για τα ζώα και στην καθημερινότητά του στην Αθήνα. Ο Σπύρος Μπιμπίλας σημείωσε ότι κυκλοφορούσε με ποδήλατο στους δρόμους της πόλης και ότι ζούσε με τον σκύλο του «σαν οικογένεια».

Η σχέση των δύο αντρών, όπως προκύπτει από την ανάρτηση, ξεκίνησε πριν από πέντε δεκαετίες, όταν συμμετείχαν στον χορό του Οιδίποδα Τυράννου με τον θίασο Νίκου Χατζίσκου - Τιτίκας Νικηφοράκη.

Πότε και πού θα γίνει η κηδεία στη Ριτσώνα

Το τελευταίο αντίο στον Σίμων Πάτροκλο θα πουν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου το Σάββατο στη Ριτσώνα.