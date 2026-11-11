Η ατάκα Γεροντιδάκη για τη σχέση του & το χειροκρότημα του Ιορδανίδη

Οι δύο ηθοποιοί κάνουν μαζί αθλητική εκπομπή & παίζουν στο «Κρίνο & Αγκάθι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.26 , 16:11 Τζίμης Σταθοκωστόπουλος: «Μαμά μου λατρεμένη, ψυχή μου όμορφη»
11.11.26 , 16:07 Καταγγελίες ότι η κόρη του Τσαβδαρίδη έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης
11.11.26 , 16:00 Τι σημαίνει όταν θέλεις να έχεις πάντα το σπίτι σου, στην εντέλεια;
11.11.26 , 15:24 Η ατάκα Γεροντιδάκη για τη σχέση του & το χειροκρότημα του Ιορδανίδη
11.11.26 , 15:14 Δέσποινα Μοιραράκη: «Άργησα πολύ να αποδεχτώ τον θάνατο του συζύγου μου»
11.11.26 , 15:03 Δήμητρα Παπαδήμα: «Είναι σίχαμα, έχουν γίνει όλες καρμπόν»
11.11.26 , 14:56 Μύκονος: Δις ισόβια στον πατέρα που βίαζε τις ανήλικες κόρες του
11.11.26 , 14:47 Αλεξάνδρου: Οι τρυφερές αγκαλιές με τον γιο του και τη Ρία Ελληνίδου
11.11.26 , 14:30 Βάσια Τριφύλλη: Αριστοκρατική και κομψή στα 83 της σε πολιτιστική βραδιά
11.11.26 , 14:19 Viral ο Κορεάτης που τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου!
11.11.26 , 14:17 Μαρία Παπαλάμπρου: Στη θεατρική πρεμιέρα της η κούκλα κόρη της, Φαίδρα
11.11.26 , 14:16 Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
11.11.26 , 14:15 PEUGEOT: Δωρεάν καύσιμα έως έναν χρόνο
11.11.26 , 14:01 Στο Παίδων 13 μαθητές από εισπνοή χημικών σε πισίνα ιδιωτικού σχολείου
11.11.26 , 14:00 Η σημασία της διατήρησης της μυϊκής μάζας στο αδυνάτισμα
Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Τζίμης Σταθοκωστόπουλος: «Μαμά μου λατρεμένη, ψυχή μου όμορφη»
Μαρία Παπαλάμπρου: Στη θεατρική πρεμιέρα της η κούκλα κόρη της, Φαίδρα
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Βάσια Τριφύλλη: Αριστοκρατική και κομψή στα 83 της σε πολιτιστική βραδιά
H Ζήνα Κουτσελίνη θυμάται τη μέρα του γάμου της- Η φωτογραφία της με νυφικό
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τι απάντησε για την απουσία του Συρίγου από την εκπομπή
Σεργουλόπουλος: Η αποκάλυψη για την Κατερίνα Γιουλάκη που μας άφησε άφωνους
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε τη συνέντευξη Τάσου Ιορδανίδη- Γιώργου Γεροντιδάκη στο Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος Ιορδανίδης και ο Γιώργος Γεροντιδάκης παραχώρησαν κοινή συνέντευξη για την εκπομπή τους "Όχι Καραβολίδες".
  • Οι δύο ηθοποιοί παίζουν μαζί στη σειρά "Κρίνο & Αγκάθι" και απολαμβάνουν τη συνεργασία τους.
  • Ο Γιώργος Γεροντιδάκης μίλησε για τη σημασία του να φροντίζεις τον σύντροφό σου, κερδίζοντας το χειροκρότημα του Ιορδανίδη.
  • Ο Γεροντιδάκης έχει σχέση με την Ντορέττα Παπαδημητρίου, ενώ ο Ιορδανίδης είναι ζευγάρι με τη Θάλεια Ματίκα και έχουν δύο παιδιά.
  • Ο Γεροντιδάκης δεν βγαίνει βράδυ Παρασκευής λόγω ποδοσφαίρου το Σάββατο πρωί.

Μια απολαυστική κοινή συνέντευξη παραχώρησαν ο Τάσος Ιορδανίδης και ο Γιώργος Γεροντιδάκης από το στούντιο όπου κάνουν τη διαδικτυακή αθλητική τους εκπομπή. Οι δύο ηθοποιοί σχολιάζουν τα αθλητικά γεγονότα, επιστρατεύοντας πάντα το χιούμορ τους, στην εκπομπή «Όχι Καραβολίδες» που προβάλλεται στο youtube και παράλληλα, φέτος παίζουν μαζί στη σειρά «Κρίνο & Αγκάθι», υποδυόμενοι τα αδέλφια. 

Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα

«Δε γνωριζόμασταν, είχαμε κοινούς γνωστούς όμως και πάντα αυτοί οι κοινοί γνωστοί, μας έλεγαν ότι εσείς οι δύο πρέπει να γνωριστείτε», είπε ο Τάσος Ιορδανίδης στο Happy Day για τη γνωριμία του με τον Γ. Γεροντιδάκη. 

Στη συνέχεια, παραδέχτηκαν πως περνούν πολύ ωραία στην εκπομπή και πολλές φορές, συνεχίζουν πέρα από τη διάρκειά της, με τον Γιώργο Γεροντιδάκη να επισημαίνει πως «περνάμε πολύ καλά σπίτι μας, μη νομίζεις ότι δε θέλουμε να γυρίσουμε».

Στη συνέχεια, αποκάλυψαν ποια είναι τα γούρια τους στους αθλητικούς αγώνες κι αν έχουν πάει ραντεβού σε γήπεδο, ενώ απάντησαν τι θα έκαναν αν την ίδια μέρα που είχαν επέτειο γάμου ή σχέσης διεξαγόταν ένας πολύ σημαντικός αγώνας της αγαπημένης τους ομάδας. «Την αγαπημένη μας ομάδα», απάντησε ο Τάσος Ιορδανίδης, ενώ ο Γιώργος Γεροντιδάκης ήταν πιο διαλλακτικός, με την περιγραφή του και τη σκέψη του να κερδίζει το χειροκρότημα του Τάσου Ιορδανίδη.

Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»

«Να φροντίσεις τη μέρα έτσι ώστε να φτάσει το βράδυ, να έχεις κάνει όλα αυτά τα οποία πρέπει και να πεις "Παιδιά τώρα εδώ θέλω να το απολαύσω έτσι". Εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλά ο άνθρωπός μου, όχι να είμαι καλά εγώ. Οπότε θα σκεφτώ ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να θες αυτό. Δεν έχω πρόβλημα. Την υπόλοιπη μέρα όμως, μπορεί να την περάσουμε μαζί. Όταν πετάξεις τα εγώ, σιγά σιγά θα έρθει και το εμείς. Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση», είπε με απόλυτη ειλικρίνεια ο Γιώργος Γεροντιδάκης με τον Τάσο Ιορδανίδη να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Η ατάκα Γεροντιδάκη για τη σχέση του & το χειροκρότημα του Ιορδανίδη

Από τη συνέντευξη, δεν έλειψαν και περιγραφές των off side με παράδειγμα τα eye patches, ώστε να γίνει κατανοητό σε μια γυναίκα που δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης αποκάλυψε επίσης ότι δε βγαίνει ποτέ βράδυ Παρασκευής, γιατί κάθε Σάββατο πρωί πηγαίνει για ποδόσφαιρο. Ο ηθοποιός έχει σχέση με την Ντορέττα Παπαδημητρίου εδώ και περίπου δύο χρόνια και πλέον είναι πιο εξωστρεφής για τα προσωπικά του. 

Ο Τάσος Ιορδανίδης είναι γνωστό ότι είναι ζευγάρι εδώ και πολλά χρόνια με τη Θάλεια Ματίκα και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
 |
ΤΑΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ,
 |
ΚΡΙΝΟ & ΑΓΚΑΘΙ
 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
 |
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 |
ΕΚΠΟΜΠΗ
 |
ΣΧΕΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζίμης Σταθοκωστόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Τζίμης Σταθοκωστόπουλος: «Μαμά μου λατρεμένη, ψυχή μου όμορφη»
Μοιραράκη: «Άργησα Να Αποδεχτώ Τον Θάνατο Του Συζύγου Μου»
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Μοιραράκη: «Άργησα πολύ να αποδεχτώ τον θάνατο του συζύγου μου»
Παπαδήμα: «Είναι σίχαμα, έχουν γίνει όλες καρμπόν»
Celebrities & Gossip Νεα
Δήμητρα Παπαδήμα: «Είναι σίχαμα, έχουν γίνει όλες καρμπόν»
Αλεξάνδρου: Οι τρυφερές αγκαλιές με τον γιο του και τη Ρία
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρου: Οι τρυφερές αγκαλιές με τον γιο του και τη Ρία Ελληνίδου
Βάσια Τριφύλλη: Κομψή Στα 83 Της Σε Πολιτιστική Βραδιά
Celebrities & Gossip Νεα
Βάσια Τριφύλλη: Αριστοκρατική και κομψή στα 83 της σε πολιτιστική βραδιά
Κατερίνα Λιόλιου - Τεαχόνγκ Κιμ
Celebrities & Gossip Νεα
Viral ο Κορεάτης που τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου!
Μαρία Παπαλάμπρου: Η κόρη της, Φαίδρα, στην επίσημη πρεμιέρα της στο θέατρο
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Παπαλάμπρου: Στη θεατρική πρεμιέρα της η κούκλα κόρη της, Φαίδρα
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Celebrities & Gossip Νεα
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Συγκινεί παιδική έκθεση: «Θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top