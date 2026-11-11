Μια απολαυστική κοινή συνέντευξη παραχώρησαν ο Τάσος Ιορδανίδης και ο Γιώργος Γεροντιδάκης από το στούντιο όπου κάνουν τη διαδικτυακή αθλητική τους εκπομπή. Οι δύο ηθοποιοί σχολιάζουν τα αθλητικά γεγονότα, επιστρατεύοντας πάντα το χιούμορ τους, στην εκπομπή «Όχι Καραβολίδες» που προβάλλεται στο youtube και παράλληλα, φέτος παίζουν μαζί στη σειρά «Κρίνο & Αγκάθι», υποδυόμενοι τα αδέλφια.

«Δε γνωριζόμασταν, είχαμε κοινούς γνωστούς όμως και πάντα αυτοί οι κοινοί γνωστοί, μας έλεγαν ότι εσείς οι δύο πρέπει να γνωριστείτε», είπε ο Τάσος Ιορδανίδης στο Happy Day για τη γνωριμία του με τον Γ. Γεροντιδάκη.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκαν πως περνούν πολύ ωραία στην εκπομπή και πολλές φορές, συνεχίζουν πέρα από τη διάρκειά της, με τον Γιώργο Γεροντιδάκη να επισημαίνει πως «περνάμε πολύ καλά σπίτι μας, μη νομίζεις ότι δε θέλουμε να γυρίσουμε».

Στη συνέχεια, αποκάλυψαν ποια είναι τα γούρια τους στους αθλητικούς αγώνες κι αν έχουν πάει ραντεβού σε γήπεδο, ενώ απάντησαν τι θα έκαναν αν την ίδια μέρα που είχαν επέτειο γάμου ή σχέσης διεξαγόταν ένας πολύ σημαντικός αγώνας της αγαπημένης τους ομάδας. «Την αγαπημένη μας ομάδα», απάντησε ο Τάσος Ιορδανίδης, ενώ ο Γιώργος Γεροντιδάκης ήταν πιο διαλλακτικός, με την περιγραφή του και τη σκέψη του να κερδίζει το χειροκρότημα του Τάσου Ιορδανίδη.

«Να φροντίσεις τη μέρα έτσι ώστε να φτάσει το βράδυ, να έχεις κάνει όλα αυτά τα οποία πρέπει και να πεις "Παιδιά τώρα εδώ θέλω να το απολαύσω έτσι". Εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλά ο άνθρωπός μου, όχι να είμαι καλά εγώ. Οπότε θα σκεφτώ ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να θες αυτό. Δεν έχω πρόβλημα. Την υπόλοιπη μέρα όμως, μπορεί να την περάσουμε μαζί. Όταν πετάξεις τα εγώ, σιγά σιγά θα έρθει και το εμείς. Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση», είπε με απόλυτη ειλικρίνεια ο Γιώργος Γεροντιδάκης με τον Τάσο Ιορδανίδη να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Από τη συνέντευξη, δεν έλειψαν και περιγραφές των off side με παράδειγμα τα eye patches, ώστε να γίνει κατανοητό σε μια γυναίκα που δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης αποκάλυψε επίσης ότι δε βγαίνει ποτέ βράδυ Παρασκευής, γιατί κάθε Σάββατο πρωί πηγαίνει για ποδόσφαιρο. Ο ηθοποιός έχει σχέση με την Ντορέττα Παπαδημητρίου εδώ και περίπου δύο χρόνια και πλέον είναι πιο εξωστρεφής για τα προσωπικά του.

Ο Τάσος Ιορδανίδης είναι γνωστό ότι είναι ζευγάρι εδώ και πολλά χρόνια με τη Θάλεια Ματίκα και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά.