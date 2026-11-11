Δέσποινα Μοιραράκη: «Άργησα πολύ να αποδεχτώ τον θάνατο του συζύγου μου»

«Είναι σχεδόν πέντε χρόνια που έχει φύγει ο Γιάννης»

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Δ. Μοιραράκη: «Ο θεός επέλεξε να ζω... συνεπώς πρέπει να ζήσω»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Μοιραράκη μίλησε για την απώλεια του συζύγου της, Γιάννη Κοντούλη, που πέθανε τον Ιούνιο του 2022.
  • Αργησε να αποδεχτεί την απουσία του και μόλις πρόσφατα άρχισε να το συνειδητοποιεί.
  • Εξέφρασε την περηφάνια και ευγνωμοσύνη της για τη σχέση τους, τονίζοντας ότι θα τον έχει πάντα στην ψυχή της.
  • Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέας σχέσης, αλλά επικεντρώνεται στα παιδιά και την προσωπική της ανάπτυξη.
  • Αισθάνεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και αντλεί δύναμη από τον εαυτό της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια του Cash or Trash, Δέσποινα Μοιραράκη, παραχώρησε μια εκ βαθέων συνέντευξη, στην οποία μίλησε ανοιχτά για τη μεγάλη απώλεια του συζύγου της, Γιάννη Κοντούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2022, σε ηλικία 54 ετών.

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Όπως παραδέχτηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», μόλις πρόσφατα άρχισε συνειδητά να αποδέχεται την απουσία του. Συγκεκριμένα, εξομολογήθηκε: «Είναι σχεδόν πέντε χρόνια που έχει φύγει ο Γιάννης. Άργησα πολύ να αποδεχτώ την κατάσταση. Τώρα, από το καλοκαίρι και μετά το έχω καταλάβει ότι δεν υπάρχει δίπλα μου, ότι πρέπει να πορευτώ στη ζωή μου χωρίς τον Γιάννη. Πριν είχα μια άρνηση, όπως άρνηση είχα και στην ασθένειά του και έλεγα ότι θα ζήσει…».

μοιραρακη

Η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Έχω αρχίσει να αποδέχομαι την κατάσταση. Λέω ότι θα τον έχω πάντα στην ψυχή μου. Είμαι περήφανη και ευγνώμων στον Θεό που έζησα ό,τι έζησα μαζί του γιατί είχαμε μια καταπληκτική σχέση και ό,τι κι αν έρθει, αυτό δε θα φύγει. Είναι ο άνθρωπος που μέχρι τώρα αγάπησα υπερβολικά και ερωτεύτηκα. Και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία… Πλέον μπορώ να είμαι ανοιχτή στις προκλήσεις της ζωής… Η ζωή είναι δώρο Θεού… Ο Θεός επέλεξε να ζω, συνεπώς πρέπει να ζήσω».

Για το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης, η οικοδέσποινα του Cash or Trash  σημείωσε: «Δε μπορώ να πω πως είμαι ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα, αλλά ούτε ότι δεν είμαι. Αν ερχόταν κάτι το οποίο θα μου άρεσε… Είμαι μια χαρά, έχω τα παιδιά μου πάνω από όλα, έχω τα χαλιά μου… Έχω περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή μου… Νιώθω όμως ότι είμαι σε μια πολύ καλή φάση δημιουργίας, έχω πολύ καλή ψυχολογία. Αντλώ δύναμη από τον εαυτό μου».

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
CASH OR TRASH
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
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ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
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