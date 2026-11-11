Μαρία Παπαλάμπρου: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή Νωρίς νωρίς της ΕΡΤ, τον Απρίλιο του 2026

Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η παράσταση «Λευκές νύχτες ενός κλόουν» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Ζουγανέλη. Στη θεατρική παράσταση παίζουν ο Γιάννης Στεφόπουλος, η Μαρία Παπαλάμπρου και ο Ευθύμης Γεωργόπουλος και πλήθος κόσμου απόλαυσε τους πρωταγωνιστές στο θέατρο Μαβίλη.

Επίσημη πρεμιέρα «Λευκές νύχτες ενός κλόουν»/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στο πλευρό της μαμάς της, ήταν και η κόρη της ηθοποιού, Φαίδρα Αλεξοπούλου.

Μαρία Παπαλάμπρου με την κόρη της, Φαίδρα Αλεξοπούλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Φαίδρα είναι 22 χρόνων, κρατά χαμηλό προφίλ και τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, στις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις που κάνει με τη μητέρα της, διαπιστώνουμε τη μεγάλη ομοιότητα που έχουν. Ο σύζυγος της ηθοποιού και μπαμπάς της Φαίδρας, Τάσος Αλεξόπουλος, υπήρξε πολύ επιτυχημένος καλλιτεχνικός παραγωγός και διοργανωτής μεγάλων συναυλιών. Έφυγε από τη ζωή, το 2019.

Μαρία Παπαλάμπρου με την κόρη της, Φαίδρα Αλεξοπούλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Τώρα έχω την κόρη μου. Κάνει σπουδές γύρω από τον τουρισμό και τα events, αλλά πριν λίγο καιρό κάναμε μαζί μια συναυλία. Φέραμε την Inna, μια καλλιτέχνιδα για τη νεολαία, και το διάλεξε μόνη της και το έτρεξε μόνη της. Τα πήγε πάρα πολύ καλά, εγώ απλώς επέβλεπα. Ελπίζω, αν θέλει φυσικά, να είναι κοντά μου (σ.σ στην παραγωγή συναυλιών και events)», είπε η Μαρία Παπαλάμπρου στην εκπομπή Νωρίς νωρίς της ΕΡΤ, τον Απρίλιο του 2026.

Φαίδρα Αλεξοπούλου- Μάνος Βακούσης- Τάνια Ρόκκα- Βασίλης Κατσικονούρης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Τη Μαρία Παπαλάμπρου την απολαύσαμε σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 1990, όπως «Της Ελλάδος τα παιδιά» και «Οι παντρεμένοι έχουν ψυχή». Ωστόσο, η ηθοποιός είναι απόφοιτη της Νομικής και την περίοδο που είχε γίνει γνωστή ως ηθοποιός, ασκούσε και το επάγγελμα της δικηγορίας και παρίστατο στα δικαστήρια.

Μάνος Βακούσης- Μαρία Παπαλάμπρου με την κόρη της, Φαίδρα Αλεξοπούλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

