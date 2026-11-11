Σαράντα ημέρες συμπληρώθηκαν από τον ξαφνικό θάνατο της πολυαγαπημένης μητέρας του Τζίμη Σταθοκωστόπουλου, Σοφίας, με τον ίδιο να εξακολουθεί να βιώνει δύσκολες στιγμές μετά την απώλειά της.

Ο επιχειρηματίας, που είναι παντρεμένος με την Ιωάννα Σιαμπάνη, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας του μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media. Με λόγια γεμάτα αγάπη, αναφέρθηκε στη γυναίκα που υπήρξε στήριγμα στη ζωή του, εκφράζοντας πόσο πολύ του λείπει, αλλά και την ευγνωμοσύνη του για όλα όσα του πρόσφερε.

Αφορμή για την ανάρτησή του στάθηκε η συμπλήρωση των 40 ημερών από τον θάνατό της, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Νεκταρίου, στον οποίο η μητέρα του είχε ιδιαίτερη αδυναμία.

«Του Αγίου Νεκτάριου ήταν χτες και συμπληρώθηκαν 40 μέρες που έφυγες για την αιωνιότητα. Λες και το είχες συνεννοηθεί με τον Άγιο να είναι αυτός που θα σε υπερασπιστεί μπροστά στο φοβερό βήμα του Χριστού μας. Του είχες λατρεία αφού ήταν Προστάτης σου μαζί με τον Άγιο Γεώργιο και την Παναγία μας…

Τους επικαλούσες στις προσευχές σου για τα Καλά αλλά και τα Δύσκολα που ήταν αρκετά στη ζωή σου. Μαχήτρια της ζωής έφυγες όρθια με γεμάτη την ψυχή σου από χαρά και αγκαλιές από τα εγγόνια σου. Μαμά μου λατρεμένη, ψυχή μου όμορφη, μου λείπεις πολύ. Σ’ αγαπάω και θα σε έχω μαζί με τον μπαμπά πάντα στην καρδιά και στη σκέψη μου. Σ’ ευχαριστώ για όλα», έγραψε ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος.