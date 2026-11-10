Την αντίδραση της Αθήνας στην τουρκική NAVTEX για το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo μεταφέρουν κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας την τουρκική κίνηση «χωρίς ουσιαστική σημασία».

Όπως διευκρινίζουν από το ΥΠΕΞ, η Ελλάδα και η Κύπρος ήταν οι μοναδικές χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα για τη χορήγηση άδειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μετά την έκδοση και τη δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX έγινε γνωστή η ακριβής διαδρομή του πλοίου, το οποίο κινήθηκε και εξακολουθεί να κινείται βάσει των οδηγιών που εξέδωσαν οι ελληνικές Αρχές.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε εκ των υστέρων, όταν η πορεία του πλοίου είχε ήδη δημοσιοποιηθεί, και ως εκ τούτου δεν έχει ουσιαστική επίδραση στην πορεία του. Προσθέτουν, μάλιστα, ότι το τουρκικό κείμενο δεν αφορά τη χορήγηση άδειας, καθώς δεν είχε κατατεθεί σχετικό αίτημα προς την τουρκική πλευρά.

Παπασταύρου: «Η Τουρκία δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση που δεν της ζητήθηκε ποτέ»

«Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, και δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX.

«Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δέστε το κείμενο. Δεν αναφέρει πουθενά ότι της ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για να κάνει τις βυθομετρήσεις για την πόντιση βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX. Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες», είπε ο κ. Παπασταύρου και σημείωσε:

«Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι».

Τι αναφέρει η NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία

Λίγες μόλις ώρες μετά τον απόπλου του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo το βράδυ της Τρίτης, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX, στην οποία ανέφερε ότι «οι θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των τουρκικών αρχών».

Στη NAVTEX 1127/26, που εκδόθηκε από την τουρκική υδρογραφική υπηρεσία, αναφέρεται ότι οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από τις 10 Νοεμβρίου 2026 έως τις 19 Μαρτίου 2027, «εντός της περιοχής αρμοδιότητας του τουρκικού συστήματος NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την από 18 Μαρτίου 2020 επιστολή».

Η NAVTEX περιλαμβάνει δύο σειρές συντεταγμένων που οριοθετούν τις διαδρομές των ερευνών, από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ρόδου προς την Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι περιοχές νοτίως της Κύπρου.