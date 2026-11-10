Μελίνα Ασλανίδου: Αλλαγή καριέρας για την τραγουδίστρια - Τι συνέβη;

«Αποφάσισα να αλλάξω καριέρα!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μελίνα Ασλανίδου ανακοίνωσε αλλαγή καριέρας, δηλώνοντας ότι θα γίνει αγρότισσα.
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες από τη φύση, οδηγώντας τρακτέρ και κρατώντας ένα νεογέννητο γουρουνάκι.
  • Η αλλαγή έρχεται μετά την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Χρήστο Μενιδιάτη και την ανακοίνωση νέου σχήματος με τον Γιάννη Πλούταρχο.
  • Η Ασλανίδου είναι αναγνωρισμένη φωνή της ελληνικής μουσικής, με πολλές επιτυχίες και συνεργασίες.
  • Έχει συμμετάσχει ως coach σε μουσικά talent shows, ενισχύοντας τη δημοτικότητα της.

Η Μελίνα Ασλανίδου απόλαυσε λίγες στιγμές ηρεμίας στη φύση, κάνοντας μια ευχάριστη... αλλαγή καριέρας, όπως ανακοίνωσε η ίδια!

Μελίνα Ασλανίδου: Αλλαγή καριέρας για την τραγουδίστρια - Τι συνέβη;

Μέσα από τα social media, η αγαπημένη τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την εξοχή, όπου ποζάρει οδηγώντας ένα τρακτέρ αλλά και κρατώντας τρυφερά στην αγκαλιά της ένα νεογέννητο γουρουνάκι

Μελίνα Ασλανίδου: «Θρηνούμε όλοι για τον Γιώργο Μαζωνάκη»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά με αυτοσαρκασμό: «Μετά από όσα έχω δει και έχω ακούσει, αποφάσισα να αλλάξω καριέρα! Από εδώ και πέρα αγρότισσα. Τουλάχιστον εδώ ξέρεις ποιος δουλεύει και ποιος απλώς κάνει θόρυβο!».

Η ανάρτηση της Μελίνας Ασλανίδου

Αυτή η ανάπαυλα στη φύση έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας για την τραγουδίστρια στα επαγγελματικά της, μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Μενιδιάτη και την ανακοίνωση του νέου της μουσικού σχήματος στο πλευρό του Γιάννη Πλούταρχου στη Θεσσαλονίκη. 

Μελίνα Ασλανίδου: Η ξεχωριστή έκπληξη γενεθλίων και το συγκινητικό μήνυμα

Η Μελίνα Ασλανίδου αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρισμένες και ιδιαίτερες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, συνδυάζοντας μοναδικά στοιχεία από το λαϊκό, το έντεχνο και την παράδοση. Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, όπου τραγούδησε σε μουσικές σκηνές, πριν γίνει ευρύτερα γνωστή ως η ερμηνεύτρια του συγκροτήματος Απέναντι. Το τραγούδι Τι σου 'κανα και πίνεις εκτόξευσε τη δημοτικότητά της κι άνοιξε τον δρόμο για μια λαμπρή σόλο πορεία γεμάτη χρυσούς και πλατινένιους δίσκους.

Η καριέρα της Μελίνας Ασλανίδου «μετράει» πάνω από δύο δεκαετίες

Η καριέρα της Μελίνας Ασλανίδου «μετράει» πάνω από δύο δεκαετίες /Φωτογραφία Instagram

Μεταξύ των μεγαλύτερων επιτυχιών της ξεχωρίζουν τα κομμάτια Το ΛάθοςΔεν έχω διεύθυνση και Καλοκαίρι αγκαλιά μου, τα οποία έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. Πέρα από τη δισκογραφία, η ίδια έχει αφήσει το στίγμα της στις ζωντανές εμφανίσεις, συνεργαζόμενη με κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς και ερμηνευτές σε μουσικές σκηνές και νυχτερινά κέντρα ανά την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Μελίνα Ασλανίδου: Η αντίδραση στα σχόλια για την εμφάνισή της

Παράλληλα, η παρουσία της στη μικρή οθόνη ως coach σε δημοφιλή μουσικά talent shows, όπως το The Voice και το X-Factor, την έφερε ακόμα πιο κοντά στο ευρύ κοινό, αναδεικνύοντας τον ζεστό και αυθεντικό χαρακτήρα της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
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