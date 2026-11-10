Δείτε το βίντεο του star.gr από το Kick Off Party του Madwalk/ ρεπορτάζ Κατερίνα Καραγιάννη- Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου

Λαμπερές εμφανίσεις και επώνυμες παρουσίες κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στο Kick Off Party του Madwalk, που πραγματοποιήθηκε σε γνωστό χώρο εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Δευτέρας 9/11.

Πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μόδας, της μουσικής της τηλεόρασης και των media έδωσαν το «παρών» στη βραδιά.

Ανάμεσά τους είδαμε τον δημοσιογράφο της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», Ανδρέα Ζωίτσα, τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, τον Γιάννη Λάτσιο, τον Fipster, τον tiktoker Dr Chris, τον Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο, την Άντζυ Ανδριτσοπούλου, την Evangelia, τον FY με τη σύζυγό του Αλεξία Κεφαλά, τη Βίκυ Καγιά και τους σχεδιαστές Deux Hommes και Πάρη Βαλταδώρο.

Ανδρέας Ζωίτσας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γαρυφαλλιά Καληφώνη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιάννης Λάτσιος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Fipster/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Dr Chris Karakatsanis/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Evangelia/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πλάτων Παπαγιαννόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αλεξία Κεφαλά-Fy/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Άντζυ Ανδριτσοπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαριαγάπη Ξυπολιά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Deux Hommes: Δημήτρης Αλεξάκης- Γρηγόρης Τριανταφύλλου / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πάρης Βαλταδώρος- Δημήτρης Γεωργόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Βίκυ Καγιά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ