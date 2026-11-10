Λαμπερές εμφανίσεις και επώνυμες παρουσίες κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στο Kick Off Party του Madwalk, που πραγματοποιήθηκε σε γνωστό χώρο εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Δευτέρας 9/11.
Καληφώνη & Fipster: Αυτά είναι τα ακριβότερα αντικείμενα στην ντουλάπα τους
Πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μόδας, της μουσικής της τηλεόρασης και των media έδωσαν το «παρών» στη βραδιά.
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Ανάμεσά τους είδαμε τον δημοσιογράφο της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», Ανδρέα Ζωίτσα, τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, τον Γιάννη Λάτσιο, τον Fipster, τον tiktoker Dr Chris, τον Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο, την Άντζυ Ανδριτσοπούλου, την Evangelia, τον FY με τη σύζυγό του Αλεξία Κεφαλά, τη Βίκυ Καγιά και τους σχεδιαστές Deux Hommes και Πάρη Βαλταδώρο.