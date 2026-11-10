Βούλγαρη: «Γιατί πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά;»

Έκανε βιντεοκλήση με τον γιο της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη αντέτεινε δημοσιεύματα που την θέλουν έγκυο, δηλώνοντας ότι δεν περιμένει δεύτερο παιδί.
  • Διαψεύδει τις φήμες σχετικά με την εμφάνισή της και την κοιλιά της, που έχει φουσκώσει λόγω αύξησης βάρους.
  • Εξέφρασε την ενόχλησή της για την πίεση που δέχονται οι γυναίκες να έχουν 'flat' κοιλιά.
  • Αναφέρει ότι δεν έχει περίοδο τους τελευταίους δύο μήνες και ότι μπορεί να περνάει ορμονολογικές αλλαγές.
  • Δημοσίευσε τρυφερή στιγμή με τον γιο της μέσω βιντεοκλήσης.

Την ενόχλησή της για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να περιμένει το δεύτερο παιδί της εξέφρασε εκ νέου η Ανθή Βούλγαρη, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Βούλγαρη: Διαψεύδει τις φήμες για νέα εγκυμοσύνη - «Μου λένε συγχαρητήρια»

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε διαψεύσει τις σχετικές φήμες το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα επανήλθε στο θέμα, αυτή τη φορά με μια ανάρτηση στην οποία δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για τα σχόλια που αφορούν την εμφάνισή της.

 

Αφορμή στάθηκαν οι αναφορές στη φουσκωμένη κοιλιά της, με ορισμένους να θεωρούν πως πρόκειται για σημάδι δεύτερης εγκυμοσύνης. Η Ανθή Βούλγαρη ξεκαθάρισε πως δεν περιμένει παιδί και εξήγησε πως έχει πάρει κάποια κιλά, ενώ αποκάλυψε ότι δεν έχει περίοδο τους τελευταίους δύο μήνες.

«Έχω εκνευριστεί, γιατί θα μπορούσα να είμαι σε οποιαδήποτε διαδικασία. Θα μπορούσα να παίρνω ορμόνες. Θα μπορούσα να είμαι στην εμμηνόπαυση. Θα μπορούσα να μην είμαι καλά ψυχολογικά. Θα μπορούσε χίλια δύο μπορεί. Και στο 2026, πάμε για 2027, αναπαράγονται τέτοια δημοσιεύματα. Πραγματικά, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει όλες να είμαστε flat και υπάρχει κάποιος κώδικας για το πώς θα πρέπει να είμαστε;

Λοιπόν, πραγματικά δεν είχα σκοπό να βγω στο πανελλήνιο να δικαιολογηθώ επειδή, η κοιλιά μου είναι λίγο πιο φουσκωμένη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, τους προηγούμενους μήνες δεν ξέρω. Αλλά επειδή είδα ότι υπάρχει μια βλακώδης αναπαραγωγή, χωρίς να με έχει πάρει κανείς τηλέφωνο, χωρίς να έχει διασταυρωθεί, χωρίς να θέλω να πω κάτι και επειδή με παίρνουνε πολλοί δικοί μου άνθρωποι τηλέφωνο και με ρωτάνε “Ανθή, όντως είσαι έγκυος”;

Λοιπόν, όχι, δεν είμαι έγκυος. Το είπα και μέσα από την εκπομπή. Αλλά γιατί ρε παιδιά θα πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά; Ή η κάθε γυναίκα γιατί θα πρέπει να απολογείται αν περνάει μια ορμονολογική διαταραχή, αν δεν της έχει έρθει περίοδος για μερικούς μήνες, αν είναι στην εμμηνόπαυση, αν έχει φάει ή αν τελικά δεν έχει flat κοιλιά. Αλήθεια, πραγματικά σας ενδιαφέρει όντως να σας πω τι έχω; Αλήθεια, ναι. Δεν μου έχει έρθει η περίοδος δύο μήνες και άλλες φορές τρώω και λίγο παραπάνω. Τι να κάνω τώρα πειράζει; Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Απλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βούλγαρη: «Γιατί πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά;»

Πάντως, σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Ανθή Βούλγαρη έδειξε και μια πιο τρυφερή πλευρά της καθημερινότητάς της. Η δημοσιογράφος έκανε βιντεοκλήση με τον γιο της, στέλνοντάς του γλυκά φιλάκια, σε μια όμορφη στιγμή μαμάς και γιου.

 

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ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
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