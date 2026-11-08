Για τη σχέση του με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου, την προσωπική ισορροπία που έχει βρει, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας μίλησε ο Γιώργος Γεροντιδάκης σε συνέντευξή του στη Real News και την Κορύνα Μανταγάρη. Ο ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά Κρίνο & Αγκάθι του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε επίσης στην επαγγελματική του πορεία, στα χρόνια της οικονομικής πίεσης και στις επιλογές που έκανε για να παραμείνει στον χώρο.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης πρωταγωνιστεί στο Κρίνο & Αγκάθι

Με αφορμή τη φετινή του παρουσία στη σειρά του ANT1, ο Γιώργος Γεροντιδάκης στάθηκε πρώτα στη δουλειά και στην ανταπόκριση του κοινού. «Είναι ένα στοίχημα να καταφέρεις να κερδίσεις το ενδιαφέρον του κόσμου. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά, ένα πολύ ωραίο σενάριο, μια ωραία συγκυρία και προσωπικά και, νομίζω, και ομαδικά. Όλοι οι άνθρωποι της σειράς παλεύουν για το κάθε δευτερόλεπτο κι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που σιγά σιγά βγαίνει στον κόσμο».

Ο ίδιος περιέγραψε και τη σχέση που έχει χτίσει με τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. «Με τον κόσμο έχω μια καλή σχέση, γιατί είμαι και επικοινωνιακός. Αυτό το έχω από πολύ μικρή ηλικία, γιατί ο πατέρας μου και η μάνα μου ασχολούνταν με εμπόριο ρούχων, οπότε είχα πάντα πολύ καλή επικοινωνία με τον κόσμο. Με έναν τρόπο είμαι πολύ χαρούμενος γιατί οποιονδήποτε ρόλο κι αν έχω κάνει, οι άνθρωποι στο δρόμο, εκτός από το όνομα του ρόλου, ξέρουν και το επίθετό μου, κάτι που είναι παράσημο για μένα».

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης κι η Ντορέττα Παπαδημητρίου είναι ζευγάρι τα τελευταία χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η οικογένεια, τα αδέλφια και οι σταθερές του Γιώργου Γεροντιδάκη

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε για τη θέση που έχει μέσα στην οικογένειά του και για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις ανθρώπινες σχέσεις. «Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε λίγο από όλα. Θεωρώ ότι ως άνθρωπος είμαι η φτερούγα, γιατί στην οικογένειά μου είμαι ο μεγαλύτερος από τα πέντε αδέλφια. Το ότι ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρός τη δουλειά μου έχει δώσει και μια ανεξαρτητοποίηση. Ακόμα και για να κρατήσεις σταθερές στη ζωή σου πρέπει να τις μοιράσεις. Εμένα οι φίλοι μου είναι άνθρωποι που είμαστε μαζί από το νηπιαγωγείο, έχω κι άλλους ανθρώπους που γνωρίζω, αλλά οι σταθεροί φίλοι μου είναι άνθρωποι που έχουμε μοιραστεί απίστευτα πράγματα».

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε επαγγελματικά και οικονομικά στα προηγούμενα χρόνια, εξηγώντας πως δε σταμάτησε να εργάζεται, παρότι οι συνθήκες δεν ήταν πάντα ίδιες. «Ναι φυσικά. Αλλά είμαι τυχερός γιατί ξεκίνησα σε αυτή τη δουλειά από πολύ μικρός και έπειτα από 27 χρόνια στον χώρο δεν έχω σταματήσει να δουλεύω. Αυτό δε σημαίνει ότι όλες οι χρονιές είχαν την ίδια οικονομική απολαβή. Ειδικά η δική μου η γενιά έζησε μια οικονομική κρίση. Στην κρίση η δική μου επιλογή ήταν να δουλεύω σε αυτόν τον χώρο, να αμείβομαι λιγότερο, αλλά παράλληλα να δουλεύω πάρα πολύ».

Στη συνέχεια περιέγραψε συγκεκριμένες επιλογές που έκανε για να παραμείνει κοντά στην υποκριτική. «Έκανα και δουλειές που δεν είχαν χρήματα, αλλά πίστευα πάρα πολύ σε αυτό που ήθελα να κάνω, ήταν σαν ένα όνειρο που σιγά σιγά το πραγματοποιούσα. Έχω δουλέψει στο σουβλατζίδικο που είχε ο πατέρας μου, επειδή δούλευα παράλληλα και στο θέατρο δεν ήταν εύκολο να το συνδυάσω με μια δουλειά με κανονικό ωράριο. Κάποια στιγμή αποφάσισα να φύγω για τρία χρόνια στο Αγρίνιο και να κάνω ρεπερτόριο στο ΔΗΠΕΘΕ. Πήγαινα οπουδήποτε υπήρχε δουλειά που μου άρεσε και με λιγότερα χρήματα για να κερδίζω εμπειρία, να κερδίζω βιογραφικό και να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα».

Ο έρωτας δεν κρύβεται για τον Γιώργο Γεροντιδάκη και τη Ντορέττα Παπαδημητρίου /Φωτογραφία Instagram

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και η προσωπική του ζωή

Στο κομμάτι της προσωπικής του ζωής, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου και για την ηρεμία που βιώνει αυτή την περίοδο. «Είμαι μια χαρά, πάρα πολύ ήρεμος. Αυτό δεν είναι κάτι απλό και βοηθά πάρα πολύ σε μια σκληρή πραγματικότητα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορείς να βρίσκεις την ηρεμία σου όταν μπαίνεις στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό και να καταλαβαίνεις, να κατανοείς, αλλά και να προσφέρεις την ψυχική ηρεμία στον άνθρωπό σου. Και για να μπορείς να προσφέρεις στον άνθρωπό σου, πρέπει να είσαι καλά κι εσύ».

Στη συνέχεια εξήγησε τι θεωρεί απαραίτητο για να λειτουργήσει μια σχέση και πώς προσπαθεί να βρίσκει χρόνο για την προσωπική του ζωή. «Είμαι σε μια φάση της ζωής μου που είμαι συνειδητοποιημένος γι’ αυτό που θέλω και επιθυμώ. Ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου οφείλει να καταλαβαίνει, όπως και εγώ οφείλω να καταλαβαίνω όλα αυτά που την κάνουν ευτυχισμένη και να είμαι δίπλα της. Αυτό είναι το μυστικό. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ όμορφα και θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου και προσπαθώ να βρω χρόνο να αφιερώνω μόνο σε αυτόν. Γι’ αυτό και το σαββατοκύριακο δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει τίποτα».

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης κι η Ντορέττα Παπαδημητρίου πηγαίνουν παντού μαζί! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στο ερώτημα για το αν τον αφορά ο γάμος, ο Γιώργος Γεροντιδάκης δεν έκρυψε ότι για τον ίδιο η ουσία βρίσκεται αλλού: στη δημιουργία μιας πραγματικής οικογένειας. «Δε μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια, ό,τι είναι να κάνω θα το κάνω για μένα. Γάμος για μένα είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι οικογένεια. Μιλάμε για την ουσία του πράγματος και για εμένα η ουσία είναι να βρω έναν άνθρωπο και να έχω αυτά τα οποία έχω αυτή τη στιγμή. Αν προκύψει κάτι παραπάνω, θα το κάνουμε. Ο στόχος μου είναι η δημιουργία μιας πραγματικής οικογένειας. Αυτό έχει σημασία».