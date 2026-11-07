Δύσκολες στιγμές περνάει η Άννα Μαρία Βέλλη, καθώς έκανε γνωστό ότι πέθανε η γιαγιά της. Η influencer, παρουσιάστρια και πρώην παίκτρια του Survivor μοιράστηκε την είδηση με τους followers της στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα προσωπικό στιγμιότυπο κι ένα σύντομο μήνυμα αποχαιρετισμού.

Η ανάρτηση έγινε το Σάββατο μέσα από το προφίλ της στο Instagram. Στο story που ανέβασε, η Άννα Μαρία Βέλλη επέλεξε μια κοινή φωτογραφία με τη γιαγιά της, όπου οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστές μπροστά στον καθρέφτη ενός ασανσέρ, κάνοντας αστείες γκριμάτσες.

Το μήνυμα της Άννας Μαρίας Βέλλη για τη γιαγιά της

Στην ανάρτησή της, αποχαιρέτησε τη γιαγιά της με λόγια γεμάτα αγάπη: «Γιαγιάκα μου καλή ξεκούραση. Εύχομαι να πάρω τα χρόνια σου, σ’ αγαπώ νιόνιο μου».

Με αυτή τη δημοσίευση, η δημιουργός περιεχομένου έκανε γνωστή την απώλεια ενός πολύ κοντινού της ανθρώπου, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου.

Η ανάρτηση της Άννας Μαρίας Βέλλη /Φωτογραφία Instagram

Η ανάρτηση στο Instagram και η δημόσια γνωστοποίηση της απώλειας

Η Άννα Μαρία επέλεξε να μιλήσει δημόσια για το πένθος της μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας ένα κοινό τους στιγμιότυπο αντί για μια τυπική ανακοίνωση. Η εικόνα που επέλεξε δείχνει μια πιο προσωπική και οικεία πλευρά της σχέσης τους.

Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί περιορίζονται στην ανακοίνωση της ίδιας μέσω insta story και στην αναφορά ότι η γιαγιά της ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα. Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την απώλεια.

Ποια είναι η Άννα Μαρία Βέλλη

Η Άννα Μαρία Βέλλη είναι γνωστή ως influencer και δημιουργός περιεχομένου, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστή και από τη συμμετοχή της στο Survivor. Αυτή τη φορά βρέθηκε στο επίκεντρο για έναν προσωπικό λόγο, καθώς επέλεξε να μοιραστεί δημόσια το τελευταίο αντίο στη γιαγιά της.

Η είδηση αφορά την απώλεια της γιαγιάς της, όπως την ανακοίνωσε η ίδια το Σάββατο, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.