Τη Δευτέρα αποπλέει το Abille Marengo από το Ηράκλειο

Το μεγάλο crash test στα ελληνοτουρκικά μετά τον «πόλεμο των Navtex»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το γαλλικό πλοίο Abille Marengo θα αποπλεύσει τη Δευτέρα για έρευνες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου GSI.
  • Οι έρευνες θα γίνουν αρχικά σε ελληνικά χωρικά ύδατα και στη συνέχεια σε διεθνή, περιλαμβάνοντας το crash test.
  • Η πορεία του καλωδίου τέμνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με την Τουρκία να εγείρει παράνομες αξιώσεις.
  • Η Ελλάδα δηλώνει ότι οι έρευνες θα προχωρήσουν κανονικά, με άδεια μόνο από Αθήνα και Λευκωσία.
  • Η ελληνική πλευρά είναι σε εγρήγορση για τυχόν τουρκικές παρεμβάσεις κατά των ερευνών.

Τη Δευτέρα, καιρού επιτρέποντος,  θα πλεύσει νοτιο-ανατολικά της Καρπάθου το γαλλικό πλοίο Abille Marengo για να πραγματοποιήσει τις έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου GSI.  Στην αρχή θα κάνει έρευνες στα χωρικά μας ύδατα και μετά σε διεθνή. Εκεί θα γίνει το μεγάλο crash test.

Η πορεία του καλωδίου τέμνει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και περνάει ουσιαστικά από περιοχές όπου η Άγκυρα εγείρει, παράνομα φυσικά, αξιώσεις.

Anti – NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για την ελληνική NAVTEX

Παρότι ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας «όλα καλά» και ότι «το πρόβλημα λύθηκε» η ελληνική πλευρά παραμένει σε εγρήγορση.

Φιντάν για NAVTEX: «Όλα είναι καλά, λύθηκε το πρόβλημα»!
   

Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι άδεια ζητήθηκε μόνο από Αθήνα και Λευκωσία. Λέει, επίσης, ότι οι έρευνες θα προχωρήσουν κανονικά,  βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας. Ενώ, απαντώντας στην βραδινή ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, ελληνικές διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι «το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών». 

Αυστηρή απάντηση Αθήνας στο τουρκικό ΥΠΕΞ: Οι εργασίες θα προχωρήσουν

Όταν βγει το Αbeille Marengo στα διεθνή ύδατα και πλησιάσει στην επίμαχη περιοχή, αν οι Τούρκοι επιχειρήσουν να εμποδίσουν τις έρευνες βγάζοντας πολεμικά πλοία, όπως πριν 2 χρόνια στην Κάσο, η ελληνική πλευρά διαμηνύει ότι αν χρειαστεί, θα υπάρξει επιχειρησιακή απάντηση στο πεδίο, αλλά μένει μέχρι εκεί. Πάντως, η Αθήνα εκτιμά ότι δεν θα έχουμε Κάσο νούμερο 2. Μένει να φανεί. Είναι πάντως προφανές ότι προς το παρόν η όποια «γαλλική φόρμουλα» δε λειτούργησε. 

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ΧΑΚΑΝ ΦΙΝΤΑΝ
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