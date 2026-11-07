Προφυλακίστηκαν 3 υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης

Κατηγορούνται ότι έπαιρναν μετρητά για να τακτοποιήσουν υποθέσεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακίστηκαν τρεις υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων οικονομικών συναλλαγών.
  • Οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν τον Διευθυντή και τον Προϊστάμενο Τμήματος, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες αλλά παραδέχθηκαν ιδιωτικά έργα.
  • Η έρευνα αποκάλυψε 151 περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων και εκτιμώμενα χρηματικά ανταλλάγματα 138.000 ευρώ.
  • Οκτώ άλλοι κατηγορούμενοι, κυρίως ιδιώτες μηχανικοί, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 75 πρόσωπα.

Προφυλακίστηκαν τρεις υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης μετά τις απολογίες τους για το κύκλωμα στην Υπηρεσία, με το κατηγορητήριο να αναφέρει ότι έπαιρναν μετρητά για να τακτοποιήσουν υποθέσεις.

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης - 11 συλλήψεις

Πρόκειται για τον Διευθυντή της Πολεοδομίας, τον Προιστάμενο Τμήματος και έναν ακόμη υπάλληλο. Αν και αρνήθηκαν τις κατηγορίες παραδέχθηκαν ότι έκαναν ιδιωτικά έργα. Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι, στην πλειοψηφία τους ιδιώτες μηχανικοί, αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η έρευνα ήταν πολύμηνη και μόνο στο σπίτι του Διευθυντή εντοπίστηκαν φάκελοι με πολλά χρήματα. 

O προϊστάμενος τμήματος, φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να υποστήριξε ότι  «τα χρήματα που ακούγονται, αφορούσαν ιδιωτικές δουλειές της κόρης μου», ενώ η υπάλληλος αρνήθηκε ότι έλαβε χρήματα για εξυπηρετήσεις, ισχυριζόμενη  ότι οι αμοιβές της αφορούσαν την ιδιωτική επαγγελματική της δραστηριότητα που ασκούσε παράλληλα, χωρίς όμως να επηρεάζει τα υπηρεσιακά της καθήκοντα.

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης - 11 συλλήψεις

Η δικογραφία αναφέρεται σε παράνομες οικονομικές συναλλαγές για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, ενώ τα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα που φέρεται να ζητήθηκαν ή να εισπράχθηκαν εκτιμώνται σε 138.000 ευρώ. Εκτός από τους 11 που συνελήφθησαν, η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 64 πρόσωπα.

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