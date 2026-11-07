Την απώλεια της σκυλίτσας της Γκρέις θρηνεί η Νικολέττα Καρρά, η οποία γνωστοποίησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι το ζώο πέθανε έπειτα από δυστύχημα με φορτηγό. Η ηθοποιός περιέγραψε με έντονα φορτισμένα λόγια τον πόνο της, εξηγώντας ότι με την Γκρέις ήταν αχώριστες για δέκα χρόνια.

Η Νικολέττα δημοσίευσε φωτογραφίες από κοινές στιγμές με τη σκυλίτσα της και μίλησε δημόσια για πρώτη φορά έπειτα από λίγες ημέρες σιωπής. Όπως προκύπτει από την ανάρτησή της, η Γκρέις δεν ήταν απλώς ένα κατοικίδιο, αλλά η καθημερινή της συντροφιά και, όπως έγραψε, «η μοναδική μου οικογένεια».

Η ανάρτηση της Νικολέττας Καρρά για τη Γκρέις

Στο μήνυμά της στο Instagram, η ηθοποιός έγραψε: «Μέρες μου πήρε… Δεν ήξερα από πού να αρχίσω, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό που νιώθω ούτε τώρα ούτε όταν συνέβη… Η σουβλιά στα σωθικά και το ξερίζωμα είναι κάτι που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Το Γκρεϊσάκι μου αποφάσισε να τσαμπουκαλευτεί σε ένα φορτηγό, αλλά αυτή τη φορά δεν νίκησε… Οπότε έφυγε κούκλα, δυναμική, υγιέστατη και με άφησε πίσω να αναρωτιέμαι πάλι… γιατί;; Έφυγε όλη η χαρά από τη ζωή μου. Τόσο απλά. Τα υπέροχα τεράστια ματάκια της που μιλάγανε δεν θα τα ξαναδώ, δεν θα ξαναπάμε βόλτες, δεν θα την πάρω πάλι αγκαλιά. Μου πήρε όλη την ευτυχία και μου έκανε ανυπόφορο το σπίτι… Στις σκοτεινές στιγμές, με ένα βλέμμα και με ένα κούνημα, μου έδινε φως… Μου άλλαξε τη ζωή και τώρα μου την άδειασε σε μια στιγμή. 10 χρόνια σε μια στιγμή! Αλήθεια, γιατί! Πονάω, κοριτσάκι μου τρυφερό. Υποφέρω… Μου λείπεις αφόρητα και θα μου λείψεις πιο βασανιστικά… Είναι εξωφρενικά δύσκολο να υπάρχω χωρίς εσένα. Έχεις σκορπίσει θρήνο γιατί όλοι σε λάτρευαν. Αλλά εμένα με γονάτισες, με άφησες μισή… Ήσουν το δικό μου ξεχωριστό, πανέμορφο, λαμπερό, χαρισματικό σκυλάκι, που ήμασταν αχώριστες… Δεν φανταζόμουν τη μία χωρίς την άλλη, όχι τόσο νωρίς. Ήμασταν και οι δύο αδεσποτάκια, ήμασταν ομάδα, ήσουν η μοναδική μου οικογένεια… Δεν ξέρω πώς είναι χωρίς εσένα, έχω ξεχάσει πώς ήταν και αρνούμαι να θυμηθώ… Δεν μπορώ να σε χαιρετήσω με κανέναν τρόπο, παρεούλα μου, παρηγοριά μου, παιδάκι μου… Είναι πολύ οδυνηρό… Είναι αδιανόητο ότι δεν είμαστε μαζί. Ξέρω ότι δεν το έκανες για να με πληγώσεις… Αλλά έτσι μόνο σου άξιζε εσένα να φύγεις… Δυνατή, με το κεφάλι ψηλά, αρχηγίνα μου, χωρίς να σε δω άρρωστη ή ανήμπορη. Μάλλον ήξερες ότι κι αυτό δεν θα το άντεχα… Δεν σε χαιρετάω, μωρό μου, είσαι μέσα μου, είσαι στο κρεβάτι μου δίπλα, είσαι όπου βρεθώ και θα είσαι για πάντα. Να είσαι χαρούμενο εκεί που πήγες, να με επισκέπτεσαι με όποιον τρόπο μπορείς, αν υπάρχει τρόπος, και να σε συναντήσω κάποτε πάλι… Αυτές είναι οι μεγαλύτερες ευχές μου αυτή τη στιγμή… Έκανα ό,τι πέρναγε από το χέρι μου για να είσαι ευτυχισμένη, να σου χαρίσω όμορφη ζωή, και στο μέλλον ίσως μόνο αυτό μπορέσει να με ηρεμήσει. Θα διάλεγα εσένα πάλι και πάλι και πάλι και για πάντα… Σε αγαπώ πολύ… #mygrace».

Η ανάρτηση της Νικολέττας Καρρά

Δέκα χρόνια μαζί και μια απώλεια που άλλαξε την καθημερινότητά της

Η ίδια περιέγραψε πως η σκυλίτσα της στάθηκε δίπλα της σε δύσκολες στιγμές και πως η απουσία της έχει αφήσει πίσω ένα κενό που επηρεάζει βαθιά την καθημερινότητά της.

Η γνωστοποίηση του θανάτου της Γκρέις έγινε μέσα από το Instagram, όπου η Νικολέττα Καρρά επέλεξε να αποχαιρετήσει δημόσια το ζώο της, λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα. Στην ανάρτησή της αναφέρθηκε ευθέως στο περιστατικό με το φορτηγό, αλλά και στο σοκ που ακολούθησε για την ίδια.