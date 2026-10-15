Νικολέττα Καρρά: Το μήνυμα για τα γενέθλιά της κι οι «σταθερές» στη ζωή της

Τα πόσα έκλεισε η εντυπωσιακή ηθοποιός;

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νικολέττα Καρρά γιόρτασε τα 47α γενέθλιά της με πάρτι και ανάρτηση στο Instagram.
  • Στο μήνυμά της, αναφέρθηκε σε εμπειρίες, αλλαγές και τη σημασία των σταθερών σχέσεων στη ζωή της.
  • Εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τις ευχές και τους λίγους ανθρώπους που αποτελούν τη δική της σταθερά.
  • Η ανάρτηση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το πάρτι, όπου ποζάρει χαμογελαστή μπροστά στην τούρτα της.
  • Η ηθοποιός έκανε προσωπικό απολογισμό για τον τελευταίο χρόνο, εστιάζοντας στην ωριμότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η Νικολέττα Καρρά μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram φωτογραφίες από το πάρτι των γενεθλίων της και συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα προσωπικό μήνυμα για τη χρονιά που άφησε πίσω της. Η ηθοποιός έκανε έναν σύντομο απολογισμό, αναφερόμενη στις εμπειρίες, στις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος, αλλά και στη σημασία της υγείας και των σταθερών ανθρώπων στη ζωή της.

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Στις εικόνες που ανάρτησε, ποζάρει χαμογελαστή μπροστά στην τούρτα των γενεθλίων της, επιλέγοντας να συνδέσει τη συγκεκριμένη ημέρα με σκέψεις γύρω από την ωριμότητα, τις επιτυχίες, τις απογοητεύσεις και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Νικολέττα Καρρά: Το μήνυμα για τα γενέθλιά της κι οι «σταθερές» στη ζωή της

Με ανάρτησή της στο Instagram, ευχαρίστησε όσους της έστειλαν ευχές για τα 47α γενέθλιά της κι αναφέρθηκε στους λίγους ανθρώπους που, όπως έγραψε, αποτελούν τη δική της σταθερά.

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Το μήνυμα για τα γενέθλιά της στο Instagram

Η ηθοποιός έγραψε αυτούσια στην ανάρτησή της: «Ένας χρόνος μεγαλύτερη... Ένας χρόνος ωριμότερη... καλύτερη! Πόσα μπορούν να γίνουν σε ένα, χρόνο! Επιτυχίες, αποτυχίες, χαρές και απογοητεύσεις, καταστάσεις και άνθρωποι που αλλάζουν γύρω μας, με ρυθμούς ραγδαίους και όλα συμβαίνουν ασταμάτητα δεν προλαβαίνουμε να τα μεταβολίσουμε, αλλάζουν άραγε; Ή εμείς έχουμε αυταπάτες εξαρχής; Όπως και να χει, είμαι ευγνώμων που μεγαλώνω και αποκτάω εμπειρίες. Είμαι ευγνώμων γιατί υπάρχουν ευτυχώς πάντα και σταθερές. Να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά, ευχαριστώ όλους τόσο πολύ για τις ευχές σας. Ευχαριστώ και τους δικούς μου ανθρώπους, είναι ελάχιστοι αλλά είναι η δική μου σταθερά...».

Η ανάρτηση της Νικολέττας Καρρά

Μέσα από το κείμενό της, η Νικολέττα Καρρά στάθηκε στην προσωπική διαδρομή του τελευταίου χρόνου και στην αξία που έχουν, για την ίδια, οι σταθερές σχέσεις μέσα στις συνεχείς αλλαγές της καθημερινότητας.

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Φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της Νικολέττας Καρρά

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της, τις οποίες δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτές εμφανίζεται χαμογελαστή, την ώρα που γιορτάζει την ιδιαίτερη αυτή ημέρα.

Νικολέττα Καρρά: Το μήνυμα για τα γενέθλιά της κι οι «σταθερές» στη ζωή της

Νικολέττα Καρρά: Το μήνυμα για τα γενέθλιά της κι οι «σταθερές» στη ζωή της

Η δημοσίευση έγινε με αφορμή τα γενέθλιά της και λειτούργησε ως ένας προσωπικός απολογισμός για όσα έζησε τον τελευταίο χρόνο, αλλά και ως ένα δημόσιο «ευχαριστώ» προς όσους της έστειλαν τις ευχές τους.

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