Η Μιμή Ντενίση μίλησε στην Τίνα Μεσσαροπούλου και στην κάμερα της εκπομπής Happy Day για δύο ζητήματα που την αφορούν άμεσα: τη σχέση της σήμερα με τον Λάκη Λαζόπουλο και την προσωπική της ζωή. Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι η παλιά ένταση με τον σατιρικό δημιουργό έχει λήξει, ενώ παράλληλα περιέγραψε τι της λείπει σήμερα από το κομμάτι της συντροφικότητας.

Η Μιμή Ντενίση αναφέρθηκε ονομαστικά σε πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με τη ζωή της, όπως ο Τρίτσης, ο Φέρτης και ο Χάβελ, εξηγώντας γιατί θεωρεί ότι στην Ελλάδα οι άντρες κρατούν απόσταση.

Τι είπε η Μιμή Ντενίση για τον Λάκη Λαζόπουλο

Η Μιμή Ντενίση δήλωσε πως το θέμα με τον Λάκη Λαζόπουλο έχει κλείσει οριστικά και από τις δύο πλευρές. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Με τον Λαζόπουλο δεν έχουμε μεταξύ μας κανένα θέμα. Το κλείσαμε το θέμα με κοινή πρωτοβουλία. Όλοι θέλαμε να τελειώσει. Δεν ήταν ωραίο, ούτε για εκείνον, ούτε για μένα».

Η εξομολόγηση για σύντροφο και οι δυσκολίες της προσωπικής ζωής

Η Μιμή Ντενίση μίλησε ανοιχτά για την απουσία συντρόφου από τη ζωή της και για την ανάγκη που νιώθει να μοιράζεται τις δύσκολες στιγμές με έναν άνθρωπο δίπλα της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Μου λείπει ο σύντροφος. Πολλές φορές, όταν ζορίζομαι και έχω να κάνω κάτι πολύ δύσκολο λέω θα ‘θελα να είχα έναν σύντροφο τώρα να το μοιράζομαι».

Στην ίδια συνέντευξη πρόσθεσε: «Θα ήθελα, αν γινόταν, να έχω έναν σύντροφο στη ζωή μου. Δε το λέω και με καημό όμως…».

Η ίδια περιέγραψε και τα χαρακτηριστικά που θεωρεί σημαντικά σε μια σχέση, λέγοντας: «Στην Ελλάδα δεν με φλερτάρουν, στο εξωτερικό ναι. Είναι φυσικό, το καταλαβαίνω. Όταν κάποιος είναι δημοφιλής πάρα πολλά χρόνια αυτό που κυριαρχεί είναι το εξώφυλλο, δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Όταν υπάρχουν ονόματα, Τρίτσης, Φέρτης, Χάβελ, σου λέει ποιος ξέρει τι θέλει αυτή… Δεν είναι τι θέλω εγώ. Οι γυναίκες έχουμε ομοιότητα σε αυτό, θέλουμε έναν άντρα να μας προσέχει, να είμαστε για αυτό σημαντικές, να μην κυνηγάει άλλες πέντε μαζί, να έχει χιούμορ να μας δίνει μία χαρά στη ζωή και να είναι και στήριγμα. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το ζήσω».

Αντίστοιχα, σε άλλη διατύπωση της ίδιας σκέψης είπε: «Στην Ελλάδα δε με φλερτάρουν. Στο εξωτερικό ναι. Το καταλαβαίνω, είναι φυσικό. Όταν κάποιος είναι δημοφιλής πάρα πολλά χρόνια, αυτό που κυριαρχεί είναι το εξώφυλλο, δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Όταν υπάρχουν ονόματα: Τρίτσης, Φέρτης… σου λέει, “ποιός ξέρει τι θέλει αυτή”. Νομίζω ότι οι γυναίκες έχουμε ομοιότητα σε αυτό. Θέλουμε έναν άντρα να μας προσέχει, να είμαστε το σημαντικό γι’ αυτόν όχι να κυνηγάει άλλες πέντε, να έχει χιούμορ και να μας δίνει και μια χαρά στη ζωή, και να είναι και στήριγμα. Αυτό έχω να το ζήσω πολλά χρόνια. Νομίζω η Μαριτίνα το έχει περισσότερο έννοια από εμένα αυτό».

Η δημόσια εικόνα και η επίδρασή της στο φλερτ

Η ηθοποιός συνέδεσε τη μακρόχρονη δημοσιότητά της με τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν οι άντρες στην Ελλάδα. Όπως εξήγησε, η αναγνωρισιμότητα και οι γνωστές σχέσεις του παρελθόντος λειτουργούν συχνά πιο έντονα από την προσωπική γνωριμία με τον ίδιο τον άνθρωπο.

Στην τοποθέτησή της επανέφερε την άποψη ότι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί δημοσίως γύρω από ένα πρόσωπο μπορεί να υπερισχύει της πραγματικής του προσωπικότητας. Για τον λόγο αυτό, είπε ότι στο εξωτερικό βιώνει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την Ελλάδα.

Η Μιμή Ντενίση αναφέρθηκε και σε πιο προσωπικές καθημερινές στερήσεις, λέγοντας: «Αισθάνομαι ότι έχω στερηθεί πράγματα. Έχω στερηθεί την τηγανιτή πατάτα. Τρώω μια φορά στο τόσο. Αν φέρεις μπροστά μου ένα γλυκό, δε θα το φάω. Την πατάτα όμως θα τη φάω».

Με τις δηλώσεις της στο «Happy Day», η ηθοποιός απάντησε τόσο στο τι ισχύει σήμερα στη σχέση της με τον Λάκη Λαζόπουλο όσο και στο πώς βλέπει την προσωπική της ζωή αυτή την περίοδο: η παλιά δημόσια αντιπαράθεση έχει κλείσει, ενώ η ανάγκη για έναν σύντροφο παραμένει υπαρκτή, χωρίς η ίδια να την περιγράφει ως παράπονο.