Χιόνια έφερε η κακοκαιρία «Άργος» την Κυριακή 29 Νοεμβρίου σε περιοχές της βόρειας και της κεντρικής Ελλάδας.

Στα λευκά ξύπνησε η Φλώρινα, ενώ χιονισμένες εικόνες έρχονται από την Κοτύλη Καστοριάς, το Σέλι Ημαθίας, τα Πριόνια του Ολύμπου και το ορειβατικό καταφύγιο του Κόζιακα, στα Τρίκαλα.

Η ΕΜΥ προβλέπει ότι οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά τόπους πυκνές στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Στα λευκά η Φλώρινα και η Κοτύλη Καστοριάς

Στη Φλώρινα, η χιονόπτωση ξεκίνησε από το απόγευμα του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής οι κάτοικοι αντίκρισαν την πόλη ντυμένη στα λευκά. Χιόνι έχει πέσει και στο Πισοδέρι, ενώ στην Κοτύλη Καστοριάς οι νιφάδες συνέχιζαν να πέφτουν το πρωί, πάνω στο χιόνι που είχε ήδη καλύψει το χωριό. Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές της Κοζάνης και των Γρεβενών.

Χιονισμένο ξημέρωμα στο Σέλι Ημαθίας

Στα 1.450 μέτρα, το Σέλι Ημαθίας ξημέρωσε με χιόνι. Το βίντεο από το χωριό δείχνει πώς άλλαξε το τοπίο από τις πρώτες πρωινές ώρες. Στα λευκά έχουν ντυθεί και άλλοι ορεινοί προορισμοί της βόρειας Ελλάδας, όπως τα 3–5 Πηγάδια, το Καϊμακτσαλάν, η Βασιλίτσα και το Ελατοχώρι.

Χιόνια στα Πριόνια του Ολύμπου και στον Κόζιακα

Χειμωνιάτικες εικόνες έρχονται και από τα Πριόνια του Ολύμπου, όπου το χιόνι έχει καλύψει το έδαφος. Στη Θεσσαλία, στα λευκά ντύθηκε το ορειβατικό καταφύγιο του Κόζιακα, στα ορεινά των Τρικάλων. Χιόνι έχει πέσει και στο Περτούλι, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις καταγράφηκαν σε ορεινές τοποθεσίες νοτιότερα, στον Παρνασσό, στο Βελούχι και στη Βαθειά Λάκα του Χελμού.

Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

Σε ισχύ βρίσκεται πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για χιονοπτώσεις. Το έκτακτο δελτίο προβλέπει κατά τόπους πυκνό χιόνι στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας. Στα βόρεια, χιόνι μπορεί να πέσει πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Για την Αττική, η πρόγνωση της μετεωρολόγου Αναστάσιας Τυράσκη τοποθετεί τις χιονοπτώσεις στους ορεινούς όγκους του νομού από το βράδυ της Δευτέρας.

Αλυσίδες και χιονολάστιχα σε δεκάδες οδικούς άξονες λόγω παγετού - Υποχρεωτικός εξοπλισμός σε όλο το οδικό δίκτυο

Σε ισχύ βρίσκεται η υποχρεωτική χρήση ειδικών ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και του παγετού που επικρατεί στην περιοχή. Παράλληλα, με αποφάσεις των Διευθυντών των τεσσάρων Διευθύνσεων Αστυνομίας της Περιφέρειας, καθίσταται υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα, εφόσον δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, σε συγκεκριμένα σημεία των νομών Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας η κυκλοφορία πραγματοποιείται αποκλειστικά με ειδικού τύπου ελαστικά ή αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ στην Κοζάνη το οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό χωρίς περιορισμούς.

Πού είναι απαραίτητες οι αλυσίδες ανά νομό

-Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, η κυκλοφορία με ειδικά ελαστικά ή αντιολισθητικές αλυσίδες είναι υποχρεωτική λόγω παγετού στα εξής σημεία:

Στην επαρχιακή οδό Γρεβενών - Σαμαρίνας - Βασιλίτσας, από το 13ο έως το 48ο χιλιόμετρο.

Στην επαρχιακή οδό Γρεβενών - Ζιάκα - Περιβολίου - Αβδέλλας, από το 13ο έως το 45ο χιλιόμετρο.

Στο υπόλοιπο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, καθώς και στην Εγνατία Οδό και στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

-Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικά ελαστικά απαιτούνται:

*Στην επαρχιακή οδό Καστοριάς - Φλώρινας, μέσω Βιτσίου, από το 18ο έως το 28ο χιλιόμετρο.

Στην επαρχιακή οδό Καστοριάς - Ιωαννίνων, μέσω Κοτύλης, από το 25ο έως το 57ο χιλιόμετρο.

*Στην επαρχιακή οδό Καστοριάς - Αμυνταίου, μέσω Κλεισούρας, από το 22ο έως το 31ο χιλιόμετρο.

*Στο υπόλοιπο επαρχιακό, καθώς και σε όλο το εθνικό και δημοτικό οδικό δίκτυο της περιοχής, η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά.

-Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, δεν έχουν αναφερθεί περιορισμοί. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας (Α-27), καθώς και στο εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο.

-Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας καταγράφονται οι περισσότερες απαιτήσεις για αντιολισθητικό εξοπλισμό, με την υποχρεωτική χρήση ειδικών ελαστικών ή αλυσίδων να αφορά:

*Την εθνική οδό Φλώρινας - Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, μέσω Βίγλας, από το 1ο έως το 52ο χιλιόμετρο.

*Την επαρχιακή οδό Φλώρινας - Καστοριάς, μέσω Βιτσίου, από το 1ο έως το 30ό χιλιόμετρο.

*Τη νέα εθνική οδό Φλώρινας - Κοζάνης, από το 1ο έως το 34ο χιλιόμετρο.

*Την παλαιά εθνική οδό Φλώρινας - Κοζάνης, μέσω Κλειδιού, από το 1ο έως το 32ο χιλιόμετρο.

*Την παλαιά εθνική οδό Φλώρινας - Έδεσσας, μέσω Κέλλης, από το 17ο έως το 34ο χιλιόμετρο.

*Την επαρχιακή οδό Αετού - Νυμφαίου, από το 1ο έως το 9ο χιλιόμετρο.

*Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α-27 από τον ανισόπεδο κόμβο Φλώρινας έως τον ισόπεδο κόμβο Νίκης.

*Την εθνική οδό Φλώρινας - Νίκης, από το 1ο έως το 18ο χιλιόμετρο.

*Το επαρχιακό και ορεινό οδικό δίκτυο των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών.

Υποχρεωτικές αλυσίδες σε όλη τη Δυτική Μακεδονία

Πέρα από τα συγκεκριμένα τμήματα όπου η χρήση αντιολισθητικού εξοπλισμού είναι υποχρεωτική για την κυκλοφορία, οι αποφάσεις των τεσσάρων Διευθύνσεων Αστυνομίας προβλέπουν τον υποχρεωτικό εφοδιασμό όλων των αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα μέσα, εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως κατά τη διέλευσή τους από ορεινά τμήματα του οδικού δικτύου, όπου ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες, ακόμη και όταν δεν σημειώνεται χιονόπτωση. Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα, τις διακοπές κυκλοφορίας, την υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και τις συμβουλές οδικής ασφάλειας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr).