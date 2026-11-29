Τα ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ στη σημαντικότερη στιγμή της… «αναλογικής» περιοδείας τους στο εμβληματικό «ΚΥΤΤΑΡΟ» την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου.
Οι δυο δημιουργοί Αλέξανδρος & Γιώργος Παντελιάς, επιστρατεύουν διάδραση περίσσεια σκηνικής δυναμικής και ενέργεια βγαλμένη από αυτόφωτα τραγούδια, για να αναδείξουν κάθε αναλογικό - ζεστό συναίσθημα που μπορεί να μας οδηγήσει διαχρονικά και με ασφάλεια στα «αχαρτογράφητα» της ψηφιακής - εικονικής εποχής.
Μια παρέα αληθινή που ωριμάζει, εξελίσσεται και δυναμώνει σε 26 χρόνια δημιουργίας, δε θα μπορούσε ποτέ να προκύψει ως προϊόν Τ.Ν.
Πληροφορίες:
Κυριακή 27 Δεκεμβρίου
Κύτταρο, Αχαρνών και Ηπείρου, Αθήνα
Τιμές εισιτηρίων:
Early Bird: 12€ (περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων)
Προπώληση: 17€ (Γενική είσοδος)
Ταμείο: 20€ (την ημέρα του live στον χώρο)
Παραγωγή: Traverso Music Productions.