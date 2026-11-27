Μάνα, μητέρα ή μαμα, θα το αποφασίσετε στο τέλος της παράστασης που ανεβαίνει στο θέατρο Άλμα και μας πηγαίνει σε παλιότερες στιγμές (για πολλούς και σημερινές), όπου η ελληνική οικογένεια απεικονίζεται, ίσως κι απομυθοποιείται, στο έπακρο!

Το εμβληματικό έργο του Γιώργου Διαλεγμένου γραμμένο το 1979, φωτίζει με πικρό χιούμορ, σαρκασμό και ωμό ρεαλισμό τις οικογενειακές σχέσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ηλικιωμένη μητέρα (Σμαράγδα Σμυρναίου), την οποία οι δύο γιοι και οι νύφες της πιέζουν να παραχωρήσει το σπίτι της και να μεταφερθεί σε οίκο ευγηρίας. Μέσα από τις συγκρούσεις ξεδιπλώνονται διαχρονικά θέματα όπως η μοναξιά της τρίτης ηλικίας, το βάρος της φροντίδας, η αχαριστία, οι οικονομικές πιέσεις κι η αμφιθυμία του μητρικού δεσμού.

Παρότι σχεδόν 50 χρόνια μετά, το κείμενο του Διαλεγμένου παραμένει ζωντανό και σύγχρονο, λειτουργώντας ως καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας. Καταφέρνει με ευκολία εν έτει 2026, να συνδυάζει το καυστικό, σαρκαστικό χιούμορ με μια βαθιά τραγικότητα που συγκινεί τον θεατή.

Στη σκηνοθεσία, ο εμπειρότατος Μάνος Καρατζογιάννης δε χωρίζει τους ήρωες σε «καλούς» και «κακούς», αφήνοντας να φανούν οι ανθρώπινες αδυναμίες, η εξάντληση, οι σχέση μάνας-παιδιών αλλά κι ο φόβος εγκατάλειψης που νιώθει η ανήμπορη (;) μητέρα.

Την παράσταση απαρτίζει ένας εξαιρετικά δεμένος θιάσος, όπου κάθε ηθοποιός καταθέτει τη δική του αλήθεια με μέτρο κι εσωτερικότητα.

Στον κεντρικό ρόλο της μητέρας ή... κακιάς πεθεράς, η Σμαράγδα Σμυρναίου παραδίδει μια ερμηνεία-κατάθεση ψυχής. Με βλέμμα που πότε σπινθηροβολεί από πείσμα και πότε θολώνει από τον φόβο της εγκατάλειψης, ενσαρκώνει τη φθορά χωρίς ίχνος μελοδραματισμού. Κάθε της κίνηση, κάθε μικρή παύση κουβαλά το βάρος μιας ολόκληρης ζωής.

Η Νεκταρία Γιαννουδάκη, που βρίσκεται στη σκηνή από το πρώτο λεπτό, αποτυπώνει με ρεαλισμό και νεύρο την πίεση της καθημερινότητας που σκληραίνει τους ανθρώπους.

Ο Θανάσης Βλαβιανός κι ο Νίκος Ορφανός, ως οι δύο γιοι, συνθέτουν με ακρίβεια τα δύο πρόσωπα της ενοχής και της εξάντλησης. Ο Βλαβιανός υποδύεται τον άνθρωπο που λυγίζει κάτω από τις ευθύνες και την ανάγκη να επιβιώσει, ενώ ο Ορφανός αποτυπώνει την... αλητεία της εποχής.

Με μικρότερη παρουσία, η Τόνια Μαράκη φωτίζει τις πιο λεπτές, αμφίθυμες αποχρώσεις του ρόλου της, φέρνοντας στη σκηνή μια αίσθηση αλήθειας που μαγνητίζει.

Μέσα στο σκηνικό περιβάλλον του Άγγελου Αγγελή και τα κοστούμια της Βασιλικής Σύρμα, ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Το πικρό, λυτρωτικό γέλιο χιούμορ του Διαλεγμένου που γεννιέται μέσα από την απόγνωση, λειτουργεί σαν ανάσα λίγο πριν από την επόμενη συναισθηματική κορύφωση.

Φεύγοντας από το Θέατρο Άλμα, ο θεατής δεν κουβαλά απλώς την ανάμνηση μιας καλοδουλεμένης παράστασης, αλλά μιας ερώτησης για τον χρόνο που περνάει, τα χέρια που γερνούν και για την αγάπη που, όσο κι αν δοκιμάζεται, παραμένει η μόνη μας πατρίδα.

Θέατρο Άλμα

Ακομινάτου 15, Αθήνα

Τηλ. 210-5220100

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Θανάσης Βλαβιανός, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Τόνια Μαράκη, Νίκος Ορφανός και Σμαράγδα Σμυρναίου

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος

Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης

Σκηνικά: Άγγελος Αγγελή

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Βοηθός σκηνοθέτη: Κρυσταλλία Θεοδώρου

Creative Agency: GridFox

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Άρης Λουπάσης

Παραγωγή: Non Grata Productions

Διάρκεια: 105 λεπτά

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Τετάρτη στις 19:30, Παρασκευή και Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 19:00

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/mana-mitera-mama/