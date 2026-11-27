Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στην αγορά μετάλλων, με το ασήμι να πρωταγωνιστεί στο ράλι και τον χρυσό να ενισχύεται σημαντικά, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κάλυψη θέσεων πώλησης (short covering), σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίζεται από περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα λόγω της εορταστικής περιόδου στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού ενισχύονται κατά 2,28% ή 80,50 δολάρια, στα 3.616,30 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι καταγράφει άλμα 7,38%, στα 43,015 δολάρια ανά ουγγιά.

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