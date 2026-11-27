Η Ford Pro παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό Transit City ένα επαγγελματικό μοντέλο που εξελίχθηκε αξιοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από χιλιάδες συνδεδεμένα βαν οχήματα της Ford Pro που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, καθώς και από σχόλια και παρατηρήσεις από διαχειριστές επαγγελματικών στόλων.

Το Transit City διαθέτει ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 110 kW, ο οποίος κινεί τους εμπρός τροχούς του οχήματος. Η τοποθέτησή του έχει γίνει με γνώμονα την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού όγκου φόρτωσης και των μεγαλύτερων δυνατοτήτων μετατροπής στο πίσω μέρος της καμπίνας. Η άμεση και ομαλή απόδοση της ροπής 3 διευκολύνει τους ελιγμούς, ενώ η μέγιστη ταχύτητα των 120 km/h επιτρέπει στο νέο Transit City να κινείται αβίαστα έξω από την πόλη ή ακόμα και σε αυτοκινητόδρομους.

Το Transit City εξοπλίζεται με μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) χωρητικότητας 56 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως 254 km 1 στον μικτό κύκλο ή έως 380 km στον αστικό (WLTP). 1 Οι συγκεκριμένες επιδόσεις προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη σιγουριά ότι μπορούν να καλύπτουν τις συνήθεις καθημερινές διαδρομές τους και με διαφορετικού είδους φορτία 2 στις συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη.

Η φόρτιση AC με ισχύ έως και 11 kW επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας της μπαταρίας από 10% έως 100% σε περίπου 5,5 ώρες, διευκολύνοντας τη νυχτερινή φόρτιση μέσω τριφασικού φορτιστή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή μέσω επιτοίχιου φορτιστή.Η ταχεία φόρτιση DC με ισχύ έως και 87 kW μπορεί να φορτίσει την μπαταρία από 10% έως 80% σε περίπου 33 λεπτά. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος 10 λεπτών, μπορεί να προστεθούν έως και 68 km ηλεκτρικής αυτονομία

Διαθέσιμο τόσο ως panel van σε εκδόσεις L1H1 και L2H2, όσο και με αμάξωμα chassis cab με δυνατότητα μεταφοράς φορτίου 1 τόνου, το νέο Transit City είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει στους πελάτες υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας, αποτελώντας τον πέμπτο πυλώνα της σειράς Transit. Εκτός από τις γνωστές δυνατότητες της οικογένειας Transit, το νέο Transit City της Ford Pro υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομέων, καθώς και από ένα εγνωσμένης αξίας δίκτυο συνεργατών που εξειδικεύεται στις μετατροπές.

Οι επαγγελματίες οι οποίοι χρειάζεται να οδηγούν συχνά τα οχήματά τους σε υπόγειους χώρους στάθμευσης ή φορτοεκφόρτωσης με περιορισμούς όσον αφορά το διαθέσιμο ύψος, μπορούν να επωφεληθούν από το συνολικό ύψος της έκδοσης Transit City L1H1, το οποίο είναι μικρότερο από 2 m, σε συνδυασμό με τις μεταφορικές δυνατότητές της. 6

• Όγκος φόρτωσης 6,4 m3

• Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1.085 kg 2

• Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης 2.770 mm

Η μεγαλύτερη έκδοση L2H2 με αμάξωμα τύπου panel van προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές δυνατότητες μεταφοράς φορτίων, απευθυνόμενη σε επαγγελματίες οι οποίοι μεταφέρουν ογκώδη αντικείμενα ή χρειάζονται μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο. 6

• Όγκος φόρτωσης 8,5 m3

• Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1.275 kg 2

• Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης 3.070 mm

Και οι δύο εκδόσεις με αμάξωμα τύπου panel van μπορούν να μεταφέρουν τρεις ευρωπαλέτες και διαθέτουν χαμηλό ύψος δαπέδου - μόλις 545 mm - για ευκολότερη φόρτωση. 6 Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ατσάλινο διαχωριστικό μεταξύ της καμπίνας και του χώρου φόρτωσης, επένδυση δαπέδου, προστατευτικό που καταλαμβάνει το ήμισυ των εσωτερικών πλαϊνών πάνελ και έξι κρίκοι πρόσδεσης φορτίου.

Το Transit City διατίθεται επίσης σε έκδοση chassis cab, αποτελώντας το πρώτο μοντέλο με αυτό τον τύπο αμαξώματος με δυνατότητα μεταφοράς φορτίου 1 τόνου που προσφέρει η Ford Pro. Η συμβολή του Δικτύου Συνεργατών Μετατροπών της Ford Pro υπήρξε καθοριστική ώστε το Transit City να αποτελέσει στην έκδοση chassis cab μια κατάλληλη αλλά και ευέλικτη βάση για ειδικές μετασκευές.

Το Transit City έχει ήδη ξεκινήσει να παράγεται και είναι διαθέσιμο για παραγγελίες. Τα πρώτα οχήματα αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία στις αρχές του 2027.