Για τη σχέση που έχει σήμερα με τον Μπρούνο Τσιρίλο μίλησε η Έλενα Ασημακοπούλου, περιγράφοντας πώς έχουν διαμορφώσει μια σταθερή επικοινωνία μετά το διαζύγιό τους.

Τσιρίλο για Ασημακοπούλου: «Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, εφιαλτικό!»

Η ηθοποιός, σε συνέντευξή της το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς της ΕΡΤ, αναφέρθηκε στον πρώην σύζυγό της, πέντε χρόνια μετά τον χωρισμό τους, με κοινό σημείο αναφοράς την κόρη τους, Μαρία Ροζάρια.

Όπως είπε, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής ζει πλέον μόνιμα στην Ιταλία, όμως παραμένει ενεργός στην καθημερινότητα του παιδιού τους. Η ίδια εξήγησε ότι η σχέση τους πέρασε διαφορετικές φάσεις τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι να βρουν τις ισορροπίες που χρειάζονταν.

Η σχέση της Έλενας Ασημακοπούλου με τον Μπρούνο Τσιρίλο μετά το διαζύγιο

«Είμαστε σε πολύ καλή φάση τώρα. Περνάς από διάφορα στάδια όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι και πέντε χρόνια πριν, αλλά τώρα είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή σχέση γενικά. Ζει μόνιμα στην Ιταλία. Έρχεται κάθε μήνα βέβαια. Μπορεί να λείπει, αλλά είναι τόσο παρών στην καθημερινότητα της Μαρίας με τον δικό του τρόπο. Μιλάνε συνεχώς. Εντάξει, τις ώρες που δε μιλάνε είναι όταν η μικρή είναι στο σχολείο. Μετά είναι πολύ έντονη η παρουσία του κι ας μην είναι εδώ. Ήθελε δουλειά όλο αυτό», δήλωσε σχετικά.

Τι είπε για την κόρη τους, Μαρία Ροζάρια

Η ηθοποιός έδωσε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ο πρώην ποδοσφαιριστής συμμετέχει στην καθημερινότητα της κόρης τους, παρά τη μόνιμη διαμονή του εκτός Ελλάδας. Όπως προκύπτει από όσα είπε, η επικοινωνία πατέρα και κόρης είναι συνεχής, με εξαίρεση τις ώρες που η Μαρία Ροζάρια βρίσκεται στο σχολείο.

Η αναφορά της στην ανάγκη για «δουλειά» ώστε να φτάσουν σε αυτό το σημείο δείχνει ότι η σημερινή ισορροπία δεν προέκυψε άμεσα μετά τον χωρισμό, αλλά διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα στα πέντε χρόνια που έχουν μεσολαβήσει.

Η αναφορά της Μαρίας Ηλιάκη

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο «Νωρίς Νωρίς», η Μαρία Ηλιάκη θυμήθηκε μια παλαιότερη συνάντησή τους στο σπίτι της ηθοποιού στον Άγιο Στέφανο, όταν η Έλενα Ασημακοπούλου ήταν ακόμη παντρεμένη με τον Ιταλό ποδοσφαιριστή, και ανέφερε ότι είχε στεναχωρηθεί όταν έμαθε για τον χωρισμό τους.

Απαντώντας, η Έλενα Ασημακοπούλου είπε για τον Μπρούνο Τσιρίλο: «Δεν είναι με όλους ομιλητικός. Με ανθρώπους που τους εκτιμά και τους συμπαθεί πολύ είναι λίγο πιο διαχυτικός, αλλά σε εσένα, Μαρία, είχε αδυναμία και γενικά».