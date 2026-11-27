Πώς να φτιάξετε τους πιο απολαυστικούς κουραμπιέδες / Βίντεο: Star

Κουραμπιέδες... Το απόλυτο χριστουγεννιάτικο γλυκό που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι! Με τις πιο μαγικές γιορτές να πλησιάζουν τι πιο ιδανικό, μαζί με τον στολισμό του σπιτιού σας, να φτιάξετε απολαυστικές χριστουγεννιάτικες συνταγές για το γιορτινό τραπέζι.

Η Κατερίνα Καραγιάννη και το Star.gr είχε συναντήσει τον σεφ Λευτέρη Πέτρου, ο οποίος μας έδειξε τη βήμα βήμα διαδικασία για να φτιάξουμε τους πιο απολαυστικούς κουραμπιέδες.

Δείτε τη συνταγή όπως μας την έδειξε ο πρώην παίκτης του MasterChef.

Υλικά της συνταγής

120 γρ. αμύγδαλο φιλέ

300 γρ. φρέσκο βούτυρο

110 γρ. άχνη ζάχαρη

20ml λιαστό

1 βανίλινη

1κγ μπέικιν πάουντερ

500 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ.

10 ml ροδόνερο

Για το σιρόπι

325 ml νερό

500 γρ. ζάχαρη

100 γρ. γλυκόζη

1 φλούδα πορτοκάλι

1 κανελόξυλο

150 γρ. μέλι



Για τη ζύμη

75 ml νερό

210 γρ. ηλιέλαιο

90 ml χυμό πορτοκάλι

20 γρ. μέλι

80 γρ. άχνη

5 γρ. ξύσμα πορτοκάλι

5 γρ. σκόνη κανέλα

3 γρ. γαρύφαλλο

1 κιλό αλεύρι μαλακό

35 γρ. σιμιγδάλι

100 γρ. πούδρα καρύδι

Εκτέλεση της συνταγής

Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με την άχνη ζάχαρη σε χαμηλή προς μέτρια ταχύτητα για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να αφρατέψουν πολύ. Κατά διαστήματα μαζεύουμε τα τοιχώματα με τη μαρίζ.

Παράλληλα, καβουρδίζουμε το φιλέ αμύγδαλο σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να πάρει ελαφρύ χρώμα. Το αποσύρουμε και το αφήνουμε να κρυώσει.

Όταν το μείγμα βουτύρου γίνει αφράτο σαν μαρέγκα, προσθέτουμε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ.

Ρίχνουμε τη βανίλια, το λιαστό κρασί και το ροδόνερο.

Ενσωματώνουμε αρχικά με μαρίζ και στη συνέχεια ζυμώνουμε απαλά με το χέρι.

Θρυμματίζουμε το καβουρδισμένο αμύγδαλο και το προσθέτουμε στο μείγμα, συνεχίζοντας το ελαφρύ ζύμωμα μέχρι να ομογενοποιηθεί.

Πλάθουμε τους κουραμπιέδες και τους τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα ιδανικά (ή αλουμινόχαρτο). Κάνουμε μια μικρή λακουβίτσα στο κέντρο κάθε κουραμπιέ

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να ψηθούν χωρίς να πάρουν έντονο χρώμα.

Μόλις βγουν από τον φούρνο, τους ψεκάζουμε ελαφρά με ροδόνερο.

Πασπαλίζουμε άφθονη άχνη ζάχαρη από πάνω και αφήνουμε να κρυώσουν.

Καλή σας απόλαυση!