Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η συνεργασία των Melisses με την Panik Records, καθώς ο Χρήστος Μάστορας και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος φέρονται να επιδιώκουν την πρόωρη διακοπή της συνεργασίας τους με τη δισκογραφική εταιρεία, παρότι το συμβόλαιό τους έχει ακόμη έναν χρόνο ισχύος.

Την είδηση αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, αναφέροντας πως το συγκρότημα έχει ήδη κινηθεί νομικά, αποστέλλοντας εξώδικο στην Panik Records με αίτημα την αποδέσμευσή του.

Η έκπληξη της Panik Records από την απόφαση των Melisses

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η παρουσιάστρια, η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε έκπληξη στους ανθρώπους της δισκογραφικής εταιρείας, καθώς δεν είχαν αντιληφθεί ότι υπήρχε δυσαρέσκεια από την πλευρά του Χρήστου Μάστορα και των συνεργατών του.

«Οι άνθρωποι της εταιρείας έμειναν λίγο με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν είχαν εικόνα ότι ο Χρήστος Μάστορας και οι συνεργάτες του έχουν ενοχληθεί από κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Όπως εξήγησε, από την πλευρά της εταιρείας υπήρχε η εντύπωση ότι η συνεργασία κυλούσε ομαλά και ότι οι δύο πλευρές είχαν μια επιτυχημένη επαγγελματική σχέση.

Τα οικονομικά και επαγγελματικά παράπονα του συγκροτήματος

Μια διαφορετική διάσταση της υπόθεσης παρουσίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία μετέφερε πληροφορίες από το περιβάλλον των Melisses, σύμφωνα με τις οποίες τα παράπονα δεν περιορίζονται σε ένα μόνο ζήτημα.

«Εμένα οι πληροφορίες μου λένε από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των Μελισσών, ότι υπάρχουν και οικονομικά και επαγγελματικά παράπονα. Έντονα!», ανέφερε.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, άνθρωπος που γνωρίζει όσα συμβαίνουν ανάμεσα στις δύο πλευρές εκτιμά ότι η υπόθεση ενδέχεται να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της διαμάχης αναμένεται να παίξει και η ρήτρα που προβλέπεται στο συμβόλαιο για την περίπτωση πρόωρης λύσης της συνεργασίας.

Την ίδια ώρα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μετέφερε και μια ακόμη πληροφορία, σύμφωνα με την οποία η απόφαση των Melisses ενδέχεται να συνδέεται με μια νέα επαγγελματική πρόταση, η οποία φέρεται να είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί.