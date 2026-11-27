Η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Καλλιβωκά, σε ηλικία 96 ετών, σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και μας γύρισε πίσω στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς με τη σύζυγό του το 2017/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ο σπουδαίος ηθοποιός που μεγάλωσε στην Κυψέλη και έδειξε από πολύ μικρός, μαθητής ακόμη, το καλλιτεχνικό του ταλέντο ανεβάζοντας αυτοσχέδιες παραστάσεις θεάτρου σκιών, καθήλωσε με τους ρόλους του ως ευγενής «αντεραστής», εκκεντρικός κοσμικός ή αμετανόητος «παρλαπίπας» στον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο.

Με αφορμή την απώλεια του σπουδαίου «τζέντλεμαν» της μεγάλης οθόνης, θυμόμαστε μερικές από τις πιο εμβληματικές ατάκες που άφησε πίσω του…

Ατάκες του Δημήτρη Καλλιβωκά

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς στο η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα

Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα

Όσοι έχουμε δει την ταινία με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τη Μάρω Κοντού, σίγουρα θα θυμάστε τον «πρώτο ξάδερφο» του Αντώνη Κοκκοβίκου, Ιάσων Παρλαπίπα που έριχνε λάδι στη φωτιά.

«Εγώ δεν είμαι ο Ιάσων, είμαι ο... Παρλαπίπας!» ακούγεται συχνά να λέει στην ταινία ενώ δίνει και συμβουλές στον Αντωνάκη λέγοντας του πως «Πρέπει να την πάρεις τον αέρα, Αντωνάκη! Η γυναίκα θέλει πυγμή, θέλει να νιώθει τον άνδρα αφέντη!» Στην ίδια ταινία εκφωνεί και την ατάκα «Τι είναι ο άνθρωπος! Τι είναι ο άνθρωπος! Ένα τίποτα είναι ο άνθρωπος…»

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς στην ταινία «Μια τρελή τρελή οικογένεια»

Μια τρελή τρελή οικογένεια

Στην ταινία Μια τρελή τρελή οικογένεια ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υποδύεται τον Αλέξη τον αρραβωνιαστικό της Τζένης Καρέζη, τον οποίο όμως η ίδια δε θέλει να βλέπει ούτε ζωγραφιστό.

Ο ίδιος ξεχωρίζει με τον κυριλέ, αλλά συνάμα ειρωνικό τρόπο που αντιμετωπίζει τους καβγάδες της Πάστας Φλώρας (σ.σ: Μαίρη Αρώνη) και του Διονύση Παπαγιαννόπουλου αναφωνώντας. «Μα τι πολιτισμός! Τι ατμόσφαιρα!»

O Δημήτρης Καλλιβωκάς στο Ρετιρέ

Το ρετιρέ

Άλλες ατάκες που ξεστόμισε και που θυμόμαστε ακόμα μέχρι σήμερα είναι τη δεκαετία του ‘90 όταν υποδύθηκε τον Μίλτο Παπάρα, στο Ρετιρέ του Γιάννη Δαλιανίδη.

«Όχι Παπάρας, Παπαράς! Στη λήγουσα!», διόρθωνε συχνά τη διευθύντρια της εταιρίας Cosmos, Νόρα Ζαχαροπούλου, ενώ όταν στην εταιρία γίνονταν ο κακός χαμός από δουλειά εκείνος χαλαρός χρησιμοποιούσε την ατάκα “ένα καφεδάκι ήρθα να πιω και να διαβάσω την εφημερίδα μου».

