Ευρωπαϊκό «χαστούκι» στην Τουρκία από την έκθεση της Κομισιόν / Aπόσπασμα από το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (4/11/2026)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει εκ νέου το μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης ως βάση για θαλάσσιες αξιώσεις που θίγουν κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών και ζητά συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση.

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε το ψήφισμα την Πέμπτη δι’ ανατάσεως.

Η επικύρωση δεν αλλάζει το καθεστώς του μνημονίου

Το Κοινοβούλιο επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του ότι το μνημόνιο είναι άκυρο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για αυτά. Αποδοκιμάζει έντονα την επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με έδρα την ανατολική Λιβύη, στις 20 Οκτωβρίου και τονίζει ότι το νομικό καθεστώς του μνημονίου δεν αλλάζει.

Το ΕΚ στηρίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2019 και του 2025 και τις πρόσφατες δηλώσεις της ηγεσίας της ΕΕ. Χαιρετίζει την ενότητα των 27 κρατών μελών και την κοινή δήλωση της ΕΕ, της Ελλάδας και της Κύπρου με την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν την εξαγγελία τουρκικών θαλάσσιων πάρκων πέρα από τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας ως μέσο προώθησης των διεκδικήσεων της «Γαλάζιας Πατρίδας». Καταγγέλλουν την πολιτική εργαλειοποίηση των NAVTEX, τις παραβιάσεις χωρικών υδάτων και την παράνομη αλιεία, καλώντας την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και από κάθε παρέμβαση στην πόντιση καλωδίων ή στην υλοποίηση του έργου «Great Sea Interconnector» και άλλων έργων κοινού ενδιαφέροντος Ελλάδας - Κύπρου.

Το Κοινοβούλιο επίσης:

• καλεί την Τουρκία και τη Λιβύη να προσχωρήσουν πλήρως στο καθεστώς της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας

• εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο και επιβεβαιώνει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, σε θαλάσσιες ζώνες

• αποδοκιμάζει το τουρκικό casus belli και τονίζει ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν μπορούν να επιβάλουν θαλάσσια όρια στην Ελλάδα χωρίς τη συναίνεσή της

• ζητά την ακύρωση του μνημονίου και των συναφών συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες, καθώς και να μην εκδίδονται ή εφαρμόζονται σχετικές άδειες σε θαλάσσιες ζώνες όπου έχουν δικαιώματα τρίτα κράτη.

Κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση και αν χρειαστεί κυρώσεις

Το ΕΚ ζητά συντονισμένη διπλωματική δράση για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ και των κρατών μελών και τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας, με ισχυρότερη ευρωπαϊκή δράση για την ασφάλεια στη θάλασσα, στα πρότυπα της επιχείρησης ASPIDES, ώστε να προστατεύονται οι υποθαλάσσιες υποδομές, οι ενεργειακοί διάδρομοι και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Καλεί επίσης το Συμβούλιο να εξετάσει στοχευμένες κυρώσεις εάν η εφαρμογή του μνημονίου οδηγήσει σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών. Η χρηματοδοτική συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη θα πρέπει να επανεξεταστεί, ώστε να μη στηρίζονται δραστηριότητες εφαρμογής του μνημονίου, δηλώνουν οι ευρωβουλευτές.

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο ζητά από την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ και την Επιτροπή να υποβάλουν, εντός τριών μηνών, έκθεση για τα διπλωματικά διαβήματα που έχουν πραγματοποιηθεί, τις εγγυήσεις ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ δεν στηρίζει δραστηριότητες εφαρμογής του μνημονίου και τυχόν πρόσθετα μέτρα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων κρατών μελών.

Σχετικές πληροφορίες

Το ΕΚ διακήρυξε ήδη τον Σεπτέμβριο του 2020 ότι το μνημόνιο που υπογράφηκε το 2019 παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και ζήτησε την ακύρωσή του τον Νοέμβριο του 2022.

