Μέσα σε ένα κλίμα αναταραχής στην ΕΕ για την οικονομική κατάσταση και με τους Ευρωπαίους πολίτες να διαδηλώνουν στις περισσότερες πρωτεύουσες, η ηγεσία των Βρυξελλών συζητά περικοπή του προϋπολογισμού και παράλληλα να δοθούν άλλα 40 δις στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει.

Όπως επισήμανε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο λογαριασμός της ευρωπαϊκής βοήθειας ήταν στα 245 δισ. ευρώ, αλλά σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε άλλα 45 δις για το 2027!

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μάλιστα εξήγησε σήμερα ότι 20 δισ. ευρώ θα πάνε σε δημοσιονομική στήριξη και τα 25 δισ. θα είναι για εξοπλισμούς και θα πληρωθούν κατά τα 2/3 από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Όχι μόνο αυτό, «έβαλε πιο βαθιά το μαχαίρι στην πληγή», αφού εξήγησε ότι η Ουκρανία θα αποπληρώσει το χρέος όταν και αν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις, δηλαδή… ποτέ!

«Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες βράζουν, όταν μάλιστα ο προϋπολογισμός της Ένωσης για κοινωνικές παροχές θα δεχτεί γενναίο ψαλίδι. Δηλαδή περισσότερα ευρώ για την Ουκρανία, λιγότερα ευρώ για τους Ευρωπαίους. Στην οργισμένη της ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργαζομένων λέει το αυτονόητο «προστατεύστε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο». Όπως επισημαίνουν η οργή που ξεχύνεται στους δρόμους είναι μια προειδοποίηση που στέλνουν οι εργαζόμενοι στην Κομισιόν. Η καταπολέμηση της φτώχειας πάει περίπατο και θα γίνει drones και πύραυλοι» τόνισε ο Η. Παπανικολάου. .