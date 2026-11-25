Ραντεβού κοντά στη ΓΑΔΑ και τα δικαστήρια, κρυμμένα μετρητά σε παπουτσοθήκες και πολυτελή αυτοκίνητα συνθέτουν την εικόνα της δράσης του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε το Δημόσιο μέσω εικονικώνα αποδείξεων διαμονής ενστόλων. Η υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται συνολικά 1.309 πρόσωπα, αφορά ζημία που ξεπερνά τα 12.000.000 ευρώ.

Οι Αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ, τα οποία φέρεται να ήταν κρυμμένα σε ειδικές κρύπτες κάτω από παπουτσοθήκες και τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο. Στα σπίτια των αρχηγικών μελών βρέθηκαν, επίσης, αποδείξεις αναλήψεων, από τις οποίες προκύπτει ότι τέσσερα πρόσωπα διέθεταν συνολικά υπόλοιπα ύψους 2.400.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν ακόμη κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών αξίας περίπου 200.000 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν οι συναλλαγές. Τα ραντεβού για την παραλαβή των εικονικών τιμολογίων πραγματοποιούνταν, μεταξύ άλλων, κοντά στη ΓΑΔΑ και στα δικαστήρια. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν τρεις αστυνομικοί και ένας υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης φέρεται να ήταν μια γυναίκα με το προσωνύμιο «Μαρκέλλα», η οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε οργανώσει μηχανισμό εξαπάτησης με επίκεντρο τις αποζημιώσεις διαμονής των ενστόλων που μετακινούνται εκτός έδρας.

Η ημερήσια δημόσια δαπάνη για τη διαμονή κυμαίνεται από 80 έως 140 ευρώ. Το κύκλωμα φέρεται να εξέδιδε εικονικά ή πλαστά τιμολόγια μέσω 11 εταιρειών, εμφανίζοντας διαμονές σε ξενοδοχεία και καταλύματα που στην πραγματικότητα δεν είχαν πραγματοποιηθεί. Οι ενδιαφερόμενοι κατέθεταν στη συνέχεια τα παραστατικά στις υπηρεσίες τους, εισπράττοντας την αντίστοιχη αποζημίωση, ενώ τα μέλη της οργάνωσης κρατούσαν προμήθεια.

Δύο ένστολοι που είχαν περάσει από το γραφείο της φερόμενης αρχηγού μίλησαν αποκλειστικά στο Star για τη διαδικασία. «Αν μιλάμε για μήνα ήταν από 300 έως 400-500 ευρώ, αναλόγως το μέρος. Αυτή η υπόθεση κρατά πάρα πολλά χρόνια. Ίσως μια δεκαετία περίπου, μετά απ’ ό,τι άρχισε το μεταναστευτικό στο Αιγαίο, όπου οι αποσπάσεις αυξήθηκαν πάρα πολύ», ανέφερε ένας από τους μάρτυρες.

Όπως περιέγραψε άλλος ένστολος, αρκετοί δεν έμεναν καν σε ξενοδοχεία, αλλά σε σπίτια συγγενών ή συναδέλφων, ακόμη και σε υπηρεσίες. «Όλοι οι ένστολοι πλήρωναν το ΦΠΑ στο ξενοδοχείο, που ήταν 30 ευρώ, και τα υπόλοιπα από τα 80, τα 50, τα είχαν να φάνε», σημείωσε.

Ακίνητα χωρίς ρεύμα και γραφεία σε τρεις πόλεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα εμφανίζεται να διαχειρίζεται 173 ακίνητα σε όλη τη χώρα, ορισμένα χωρίς παροχή ρεύματος ή νερού. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση διαμερίσματος 44 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα 23 άτομα. Σε άλλη περίπτωση, ως κατάλυμα είχε δηλωθεί αποθήκη χωρίς φωτισμό.

Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις φέρονται να είχαν αναπτύξει δράση με γραφεία στην Αθήνα, τα Ιωάννινα και τη Μυτιλήνη. Το βασικό γραφείο λειτουργούσε στην Ηλιούπολη, με τη «Μαρκέλλα», έναν άνδρα ονόματι Γιώργο και έναν στρατιωτικό να φέρονται ως βασικά πρόσωπα. Παράρτημα στα Ιωάννινα φέρεται να διαχειριζόταν αστυνομικός, πρώην σύζυγος της γυναίκας, ενώ στη Μυτιλήνη δραστηριοποιούνταν ένας ιδιώτης και ένας λιμενικός.

Οι 20 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων. Σε 16 ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ τέσσερα πρόσωπα παραπέμφθηκαν στο στρατοδικείο για πλημμελήματα.

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