Κινητοποιήσεις ευρωπαϊκών συνδικάτων εργαζομένων αλλά και αγροτών ετοιμάζονται αύριο στις Βρυξέλλες, ενόψει της Συνόδου Κορυφής για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η νέα πρόταση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα προβλέπει περικοπές 200 δις ευρώ προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις στους πολίτες της Ε.Ε.

Όπως μετέδωσε από τις Βρυξέλλες η ανταποκρίτρια του Star Μαρία Ψαρά, πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργαζομένων – η ευρωπαϊκή ΓΣΕΕ δηλαδή -ανακοίνωσε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία έξω από το κτίριο που θα πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, στην οποία συμμετέχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι 27 συναντιούνται εκτάκτως στις Βρυξέλλες για να αποφασίσουν για τον επόμενο 7ετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και ήδη η πρόταση του Προέδρου Κόστα που βρίσκεται στο τραπέζι φέρνει περικοπές πλέον των 200 δισεκατομμυρίων.

Το μεγαλύτερο πλήγμα αφορά τα Κονδύλια της Συνοχής, που όμως σε αυτόν τον προϋπολογισμό είναι μαζί με τα κονδύλια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Αυτό κινητοποιεί και τους αγρότες, οι οποίοι επίσης ετοιμάζονται για διαδηλώσεις στις Βρυξέλλες αύριο.

Κλείνοντας, η Μ. Ψαρά ανέφερε ότι στις περικοπές που πρότεινε ο Κόστα, οι αποκαλούμενοι «τσιγκούνηδες του Βορρά» ήδη ζητάνε για ακόμη μεγαλύτερο «μαχαίρι»!



