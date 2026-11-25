Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 25/11/2026 στο Star, ο Σωτήρης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ, το Ν και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Ο Σωτήρης δεν τα πήγε άσχημα στον εντοπισμό των γραμμάτων, ωστόσο δεν μπόρεσε με τίποτα να βρει την πρώτη λέξη.

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