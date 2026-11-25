Πρόταση να συμμετάσχει στο «Dancing with the Stars» δέχτηκε η Μαρίνα Σταυράκη, όπως αποκάλυψε η ίδια σε τηλεοπτικές δηλώσεις της. Ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον της για το δημοφιλές χορευτικό show και τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις δεν της επιτρέπουν να πει το «ναι».

Όπως αποκάλυψε, η πρόταση έγινε την περασμένη εβδομάδα, ενώ το «Dancing with the Stars» αναμένεται να επιστρέψει στις οθόνες τον Μάρτιο.

«Μου έγινε και από εκεί πρόταση. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι έχει και τον φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά δεν έχω χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο δε θα μπορέσει να πάρει μέρος.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για το πρόσωπο που θα αναλάβει την παρουσίαση του show, επιβεβαίωσε πως και η ίδια έχει την πληροφορία ότι οικοδέσποινα θα είναι η Ζέτα Μακρυπούλια.

Η ίδια, λοιπόν, φαίνεται πως δεν θα βρεθεί στην πίστα του «Dancing with the Stars», παρά τη θετική διάθεση που έχει απέναντι στο project, με τον περιορισμένο χρόνο της να αποτελεί το βασικό εμπόδιο.

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