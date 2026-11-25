Νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή του νέου Market Pass για 180.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με στόχο τα πρώτα vouchers να έχουν δοθεί έως τις 14 Δεκεμβρίου, δηλαδή πριν από τα Χριστούγεννα. Το μέτρο αφορά το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας ΕΒΥΣ, προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το προηγούμενο σύστημα διανομής του ΤΕΒΑ.

Η ενημέρωση δόθηκε από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 με επιχειρήσεις-μέλη της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρέθηκε η άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να κάνουν τις αγορές τους σε όλη τη χώρα.

Το νέο μοντέλο προβλέπει ότι οι ωφελούμενοι δεν θα παραλαμβάνουν έτοιμα πακέτα τροφίμων, αλλά θα αποκτούν ηλεκτρονικά κουπόνια για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Η αρχική ενίσχυση θα είναι αυξημένη λόγω αναδρομικότητας και, κατά μέσο όρο, θα φτάνει τα 1.000 ευρώ.

Πότε ανοίγει το Μητρώο Παρόχων για το Market Pass

Στις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει το Μητρώο Παρόχων, μέσω του οποίου θα μπορούν να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση απευθύνει κάλεσμα σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να ενταχθούν στο σύστημα, με στόχο ευρεία γεωγραφική κάλυψη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας εντάσσεται στον κύκλο επαφών της υπουργού με εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου και ακολούθησε τις αντίστοιχες συναντήσεις με την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ. Κατά τη συζήτηση, όπως ανακοινώθηκε, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για έγκαιρη εφαρμογή του νέου σχήματος, με έμφαση στην πρόσβαση των δικαιούχων σε καταστήματα κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Μέσα από μια υποδειγματική συνεργασία της Πολιτείας με τους εκπροσώπους της αγοράς προχωρήσαμε με ταχύτητα και φέραμε ένα ιδιαίτερα σύνθετο εγχείρημα στο τελικό στάδιο της υλοποίησής του. Δεν είναι δυνατόν, εν έτει 2026, οι συμπολίτες μας που χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια να περιμένουν σε ουρές για να παραλάβουν προκαθορισμένα πακέτα τροφίμων. Αλλάζουμε αυτό το μοντέλο και τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τι θα προμηθευτούν, από ποιο κατάστημα και πότε, αξιοποιώντας μια εύχρηστη ψηφιακή εφαρμογή. Στόχος μας είναι να χορηγήσουμε τα πρώτα vouchers πριν από τα Χριστούγεννα. Λόγω της αναδρομικότητας, η αξία τους θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ. Γι’ αυτό καλούμε τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, να εγγραφούν εγκαίρως στο Μητρώο Παρόχων. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι συμπολίτες μας θα μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους κοντά στον τόπο κατοικίας τους, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τα μικρότερα χωριά και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας».

Τι αλλάζει με το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας ΕΒΥΣ

Οι εκπρόσωποι της ΕΣΕ αναγνώρισαν, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, την ταχύτητα της προετοιμασίας και την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού, περιγράφοντας το εγχείρημα ως παράδειγμα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με άμεσο αποτύπωμα για τους πολίτες.

Στη διαδικασία συμμετέχει και ο ΟΠΕΚΑ, με τον Διοικητή του, Επαμεινώνδα Ατσαβέ, να επισημαίνει τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στην πρόσκληση συμμετοχής. Παράλληλα, ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής, Ιωάννης Πασπάλας, παρουσίασε την πρόοδο της προετοιμασίας ενόψει της έναρξης του προγράμματος.

Το ΕΒΥΣ συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ 2021–2027. Ο σχεδιασμός του συνδέει την οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών με τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής αγορών και με τη στήριξη της αγοράς. Για τους δικαιούχους, το βασικό ορόσημο είναι πλέον διπλό: άνοιγμα του Μητρώου Παρόχων στις 4 Δεκεμβρίου και χορήγηση των πρώτων vouchers έως τις 14 Δεκεμβρίου.

