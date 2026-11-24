Στα ύψη παραμένουν οι τιμές του φυσικού αερίου, συμπαρασύροντας ανοδικά και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, με νοικοκυριά και επιχειρήσεις να βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα νέο κύμα οικονομικής πίεσης. Την ίδια ώρα, στο κυβερνητικό τραπέζι φαίνεται να βρίσκεται το ενδεχόμενο νέων επιδοτήσεων για ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις στην αγορά.

Φυσικό αέριο: Οι προβλέψεις για βαρύ χειμώνα «σπρώχνουν» τις τιμές - Ντόμινο και στο ρεύμα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Γιώργος Παππούς στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, οι προβλέψεις των τελευταίων ημερών για ισχυρό κύμα ψύχους σε ολόκληρη την Ευρώπη προκάλεσαν έντονες ανοδικές πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου. Η τιμή του έφτασε ακόμη και τα 96 ευρώ, ενώ στη συνέχεια υποχώρησε κοντά στα 90 ευρώ. Παρά τη διόρθωση, εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 250% υψηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη κινούνται πάνω από τα 200 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα διαμορφώνονται στα 215 ευρώ, με τις υψηλότερες τιμές να φτάνουν ακόμη και τα 314 ευρώ.

Στο τραπέζι επιδοτήσεις για μικρές επιχειρήσεις - Στο επίκεντρο φούρνοι και ζαχαροπλαστεία

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία στις μικρές επιχειρήσεις που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας για τη λειτουργία τους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία, τα οποία δυσκολεύονται να απορροφήσουν τις επιβαρύνσεις χωρίς να προχωρήσουν σε αυξήσεις τιμών.

Όπως εκτιμάται, δεν αποκλείεται να υπάρξουν κυβερνητικές ανακοινώσεις για στοχευμένη στήριξη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, είτε προς το τέλος του έτους είτε στις αρχές του επόμενου. Οι παρεμβάσεις ενδέχεται να αφορούν τόσο το φυσικό αέριο όσο και την ηλεκτρική ενέργεια, με βασικό στόχο να μην περάσει το αυξημένο κόστος στις τελικές τιμές των προϊόντων.

Στο μεταξύ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Σπανάκη, και εκπροσώπων του κλάδου των ζαχαροπλαστείων, ενόψει των εορτών, υπήρξε συμφωνία για τη διατήρηση των τιμών στα περσινά επίπεδα.



