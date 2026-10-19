Η Ευρώπη «πληρώνει» ακριβά τη στήριξη στην Ουκρανία-Στα ύψη το φυσικό αέριο

Πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ, συμπαρασύροντας την τιμή του ρεύματος

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Οικονομια
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (19/10/2026)

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Το φυσικό αέριο πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ, συμπαρασύροντας την τιμή του ρεύματος, που προκαλεί ηλεκτροσόκ σε όλη την Ευρώπη. Η Γηραιά Ήπειρος εμφανίζεται, δυστυχώς, διασπασμένη και αμήχανη.

Θέρμανση: «Καίνε» οι τιμές σε πέλετ και καυσόξυλα

Στα υψηλότερα επίπεδα μετά τον Δεκέμβριο του 2022 βρίσκεται, πλέον, το φυσικό αέριο που προμηθεύεται η Ευρώπη. Σε σχέση με πέρυσι, ο λογαριασμός για επιχειρήσεις και νοικοκυριά είναι 182% μεγαλύτερος!

Το φυσικό αέριο πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ, συμπαρασύροντας την τιμή του ρεύματος,

Και ακόμα δεν έχουμε δει τα χειρότερα, αν αναλογιστούμε ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου δεν είναι γεμάτες.

Το ακριβό αέριο συμπαρασύρει και την τιμη του ρεύματος.

Παρά το κοινό πρόβλημα, η Ευρώπη δεν αντιδρά συντονισμένα για να προστατέψει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κάθε χώρα παίρνει ξεχωριστά μέτρα, επιτείνοντας την εικόνα της «Βαβέλ» για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι ενδεικτικό ότι η Ιταλία βάζει πλαφόν στο φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή, με στόχο να «ψαλιδίσει» κατά 10% τους λογαριασμούς ρεύματος.

Η Ευρώπη μοιάζει ανίκανη να διαχειριστεί το ενεργειακό πρόβλημα, που η ίδια φρόντισε να επιτείνει με τη στάση της στο Ουκρανικό.

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