Υψηλότερες ελληνικές τιμές στις τροφές κατοικιδίων, στα δημητριακά και στον καφέ, αλλά χαμηλότερες σε αρκετές κατηγορίες προσωπικής φροντίδας καταγράφει η διευρυμένη έρευνα του PosoKanei σε 432 προϊόντα. Οι συγκρίσεις με άλλες ευρωπαϊκές αγορές γίνονται χωρίς ΦΠΑ και δεν αποτελούν συνολική κατάταξη της Ελλάδας ως ακριβής ή φθηνής χώρας.
Για τους 432 κωδικούς υπάρχουν διαθέσιμες τιμές από τουλάχιστον 4 ευρωπαϊκές χώρες. Από αυτούς, οι 256 συγκρίνονται με τουλάχιστον 5 χώρες και οι 139 με τουλάχιστον 6. Η παράλληλη εξέταση των τριών συνόλων βοηθά να διακριθούν τα σταθερά ευρήματα από όσα επηρεάζονται περισσότερο από την επιλογή προϊόντων.
Στο πλήρες δείγμα, 256 κωδικοί έχουν χαμηλότερη ελληνική τιμή από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, με μέση διαφορά −23,7%. Αντίθετα, 176 κωδικοί είναι ακριβότεροι στην Ελλάδα, κατά μέσο όρο +22,3%. Ο αριθμητικός δείκτης διαφοράς για το σύνολο των 432 προϊόντων διαμορφώνεται στο −7,6%, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ κατηγοριών.
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