Μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται εταιρείες που λειτουργούσαν ως βιτρίνα, έφερε στο φως η ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) εντόπισαν οργανωμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούσε εικονικές συναλλαγές και τιμολόγια για να αποκρύπτει εισοδήματα και να εξασφαλίζει επιστροφές φόρων που δεν δικαιούνταν.

Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί 15 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο τραπεζικά στελέχη και τέσσερις λογιστές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οκτώ εταιρείες φέρονται να απέκρυψαν φορολογητέα ύλη άνω των 28 εκατ. ευρώ, ενώ κατάφεραν να λάβουν παράνομα επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Οι εταιρείες-βιτρίνα και τα εικονικά τιμολόγια

Η δράση του κυκλώματος βασιζόταν στη δημιουργία ενός δικτύου επιχειρήσεων που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς. Στην πραγματικότητα, όμως, πίσω από αρκετές από αυτές βρίσκονταν πρόσωπα χωρίς την απαραίτητη οικονομική δυνατότητα ή επαγγελματική εμπειρία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν άνεργοι, ιδιοκτήτες καφενείων και άλλα άτομα χωρίς εμφανή σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταιρειών. Με την ανταλλαγή τιμολογίων μεγάλων ποσών, οι επιχειρήσεις δημιουργούσαν την εικόνα πραγματικών συναλλαγών, αποκρύπτοντας παράλληλα σημαντικά φορολογικά έσοδα.

Από το συνολικό ποσό των 28 εκατ. ευρώ, περίπου 13 εκατ. αφορούν φόρο εισοδήματος και 15 εκατ. ΦΠΑ. Τα ποσά έχουν ήδη καταλογιστεί από τις φορολογικές αρχές.

Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε τις διασυνδέσεις

Για να φτάσουν στα ίχνη του κυκλώματος, οι ελεγκτές αξιοποίησαν ειδικά εργαλεία ανάλυσης δικτύων και συσχετίσεων. Μεταξύ αυτών ήταν και ο δείκτης Jaccard, ο οποίος βοηθά στον εντοπισμό κοινών στοιχείων μεταξύ διαφορετικών ομάδων δεδομένων.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκαλύφθηκαν κοινά πρόσωπα στη διοίκηση των εταιρειών, επαναλαμβανόμενες συναλλαγές και συνδέσεις μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών. Με αυτόν τον τρόπο οι ελεγκτές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη λειτουργία του μηχανισμού και να εντοπίσουν τα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν σε αυτόν.

Οι τραπεζικοί υπάλληλοι και το καφενείο στην Αθήνα

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φέρονται να είχαν δύο διευθυντές τραπεζικών υποκαταστημάτων, ένας στη Δυτική Ελλάδα και ένας στην Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τα ευρήματα, διευκόλυναν τις αναλήψεις των παράνομων επιστροφών φόρου, οι οποίες έφταναν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά. Για κάθε τέτοια εξυπηρέτηση φέρονται να λάμβαναν αμοιβή άνω των 100.000 ευρώ.

Παράλληλα, τέσσερις λογιστές έχουν συλληφθεί για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονταν με τεχνική υποστήριξη από καφενείο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο φέρεται να είχε συνδεθεί με τη λειτουργία του κυκλώματος. Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων, η επιχείρηση μεταβιβάστηκε σε πρόσωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, όπου κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικά μέσα και άλλα στοιχεία. Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα και επιχειρήσεις.

