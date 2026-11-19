Στη σύλληψη του 20χρονου από τη Γουινέα, που θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, προχώρησαν οι αρχές στη Γαλλία, έπειτα από πολυήμερες αναζητήσεις. Η σορός της νεαρής γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, λίγα μέτρα από το σπίτι όπου φέρεται να διέμενε ο ύποπτος.

Η σύλληψη έγινε χθες το μεσημέρι, στις 18.11.2026, περίπου από τις 14:00 έως τις 15:00, σε κωμόπολη κοντά στο Στρασβούργο. Ο 20χρονος είχε εντοπιστεί στο σπίτι φίλου του, ενώ σε βάρος του είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από προχθές. Οι ελληνικές αρχές είχαν καταφέρει να εντοπίσουν το τηλέφωνό του και διαβίβασαν τα σχετικά στοιχεία στις γαλλικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην επιχείρηση.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, ο 20χρονος ταυτοποιήθηκε από οπτικό υλικό. Στις 29 Οκτωβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία εξαφανίστηκε η 24χρονη, καταγράφηκε να την παραλαμβάνει από την οδό Λιοσίων. Στη συνέχεια φαίνεται να κατευθύνονται μαζί προς το κοινόβιο διαμέρισμα όπου έμενε ο ίδιος με άλλους τρεις άνδρες, επίσης από χώρες της Αφρικής.

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Το υλικό της έρευνας δείχνει ακόμη τον ύποπτο να καθαρίζει την πολυκατοικία, σφουγγαρίζοντας από πάνω μέχρι κάτω, σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει πτωματικά υγρά που του είχαν ξεφύγει κατά τη μεταφορά της βαλίτσας. Επιπλέον, έχει ταυτοποιηθεί και σε καταγραφή που τον εμφανίζει να εγκαταλείπει τη βαλίτσα, ενώ αποτύπωμά του βρέθηκε σε σακούλα που ήταν μέσα σε αυτή.

Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως δολοφονία με δράστη τον 20χρονο, ο οποίος μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας φέρεται να έφυγε άμεσα από την Ελλάδα και να πήγε στη Γαλλία, όπου προσπάθησε να κρυφτεί. Η 24χρονη Αραμάτα ζούσε το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα για να συγκεντρώσει χρήματα. Είχε αναπτύξει επαφές μέσα από τη δουλειά της με ανθρώπους από αφρικανικές χώρες και φιλοξενούνταν στην Κυψέλη από φίλο της από το Καμερούν.

Η οικογένειά της στην Μπουρκίνα Φάσο παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις. Η μητέρα της, μιλώντας στο Mega, ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μπορέσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να δει τη σορό της κόρης της πριν από την κηδεία. Όπως είπε: «Θέλω απλώς να δω την κόρη μου να οδηγείται στην τελευταία της κατοικία με αξιοπρέπεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω να δω τη σορό της κόρης μου πριν την κηδεία. Είμαι πραγματικά βαθύτατα επηρεασμένη από την κατάσταση. Θέλω να έρθω στην Ελλάδα με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης και της πρεσβείας της Μπουρκίνα Φάσο. Ίσως πολλά πράγματα γίνουν πιο εύκολα αν το θέλει ο Θεός».

