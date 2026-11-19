Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης στο Star, η Κατερίνα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο.
Η Κατερίνα προσπάθησε να λύσει τον γρίφο στον Τροχό της Τύχης
Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Οικονομία» για τον Δημήτρη - Για εσένα;
Η κατηγορία, όπως ανακοίνωσε η Νατάσα Κουβελά ήταν «Αντίθετα» με τα γράμματα Σ, Τ και Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η Κατερίνα από τη μεριά της είπε το Κ, το Ρ, και το Ν ενώ για φωνήεν είπε το Ο και το Η.
Αν και εμφανίστηκαν αρκετά γράμματα στον πίνακα η παίκτρια δεν μπόρεσε να λύσει τον γρίφο. Εσύ μπορείς να τον βρεις;
Δείτε τον Τροχό της ΤύχηςΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.