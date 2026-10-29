Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 29/10/2026 στο Star, ο Δημήτρης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Οικονομία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ, και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.
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Ο Δημήτρης τα πήγε εξαιρετικά στον πίνακα και παρότι καθυστέρησε, κατάφερε να λύσει τον γρίφο!
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