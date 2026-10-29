Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Οικονομία» για τον Δημήτρη - Για εσένα;

Ο παίκτης «εντόπισε» αρκετά από τα γράμματα στον πίνακα

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 29/10/2026, ο Δημήτρης έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Οικονομία», με σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Δημήτρης επέλεξε τα γράμματα Κ, Ρ, Ν και το φωνήεν Ι.
  • Κατάφερε να λύσει τον γρίφο παρά την καθυστέρηση.
  • Οι θεατές προσκαλούνται να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 29/10/2026 στο Star, ο Δημήτρης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Οικονομία» για τον Δημήτρη - Για εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Οικονομία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ, και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα συνώνυμα που δυσκόλεψαν τον Δημήτρη;

Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Οικονομία» για τον Δημήτρη - Για εσένα;

Ο Δημήτρης τα πήγε εξαιρετικά στον πίνακα και παρότι καθυστέρησε, κατάφερε να λύσει τον γρίφο!

Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο

Εσύ, θα είσαι πιο γρήγορος/η; Προσπάθησε τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

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