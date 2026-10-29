Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από τη γέφυρα

Ερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος

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Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από τη γέφυρα
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Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος Που Έπεσε Από Τη Γέφυρα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στη Χαλκίδα με θύμα 19χρονο που έπεσε από τη γέφυρα.
  • Η πτώση του νεαρού συνέβη κάτω από άγνωστες συνθήκες.
  • Η σορός του εντοπίστηκε σε χερσαίο τμήμα κοντά στη γέφυρα.
  • Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού.
  • Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Tραγωδία στην Εύβοια, όπου ένας νεαρός έπεσε από τη γέφυρα Χαλκίδας και σκοτώθηκε. 

Σύμφωνα με το evima.gr, πρόκειται για 19χρονο αγόρι, το οποίο έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η σορός του εντοπίστηκε σε χερσαίο τμήμα. 

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας, του Λιμενικού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σορό του. 

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό έχει αναλάβει η Αστυνομία.

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