Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος Που Έπεσε Από Τη Γέφυρα

Tραγωδία στην Εύβοια, όπου ένας νεαρός έπεσε από τη γέφυρα Χαλκίδας και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με το evima.gr, πρόκειται για 19χρονο αγόρι, το οποίο έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η σορός του εντοπίστηκε σε χερσαίο τμήμα.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας, του Λιμενικού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σορό του.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό έχει αναλάβει η Αστυνομία.