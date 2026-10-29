Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια αναμένεται να μείνουν αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, αρκετά από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν τόσο τις θαλάσσιες συγκοινωνίες όσο και τη λειτουργία λιμενικών υπηρεσιών.

Στην απεργία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ). Παράλληλα, η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Πού θα επηρεαστούν τα δρομολόγια

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των σωματείων, η κινητοποίηση αφορά τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου - Αντιρρίου. Στα σημεία αυτά αναμένονται σοβαρές επιπτώσεις στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Την ίδια ημέρα, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει προκηρύξει 24ωρη παμπειραϊκή απεργία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Δράσης των λιμενεργατών και των εργαζομένων στα λιμάνια.

Έχει προγραμματιστεί επίσης απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, έπειτα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου και των ναυτεργατικών σωματείων. Η ΠΕΝΕΝ έχει ανακοινώσει προσυγκέντρωση στις 9:15 το πρωί στην Αγία Τριάδα, απέναντι από το ΝΑΤ.

Τα αιτήματα των ναυτεργατικών σωματείων

Η 24ωρη απεργία προκηρύχθηκε από τα τρία ναυτεργατικά σωματεία στο πλαίσιο ευρύτερων κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα λιμάνια. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ναυτικών σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων, η ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης στα πλοία.

Παράλληλα, διεκδικούν την καθιέρωση επτάωρης ημερήσιας εργασίας, πενθήμερης εβδομάδας και 35ωρου, καθώς και την υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα πλοία.

Η θέση της ΠΕΝΕΝ και οι αναφορές για επιθέσεις σε πλοία

Από την πλευρά της, η ΠΕΝΕΝ επισημαίνει ότι η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων σε κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους για τους ναυτικούς. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται σε 28 επιθέσεις εναντίον πλοίων στον Περσικό Κόλπο κατά τις πρώτες 21 ημέρες του Οκτωβρίου, ενώ επικαλείται 570 επιβεβαιωμένες επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, με 40 νεκρούς ναυτικούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Η Ένωση υπογραμμίζει επίσης ότι οι αυξήσεις που προβλέφθηκαν στις υφιστάμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας έχουν ήδη απορροφηθεί από την ακρίβεια, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των ναυτεργατών.

Η στάση εργασίας της ΟΜΥΛΕ και το ζήτημα στον ΟΛΠ

Η ΟΜΥΛΕ δηλώνει αντίθεση στη χρήση λιμενικών εγκαταστάσεων για στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ θέτει ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στην απασχόληση, την προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλα τα λιμάνια της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), όπου εκκρεμεί η υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μετά τη λήξη της προηγούμενης στις 31 Ιουλίου 2026.

Η Ομοσπονδία ζητεί την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων, καθώς και την ουσιαστική συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στον σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

