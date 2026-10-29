Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πασίγνωστες πουτίγκες πρωτεΐνης- Βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού

«Μην τις καταναλώσετε»

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Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πασίγνωστες πουτίγκες πρωτεΐνης- Βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πουτίγκες πρωτεΐνης λόγω θραυσμάτων γυαλιού.
  • Τα προϊόντα είναι της Arla PROTEIN, προέλευσης Δανίας, σε πλαστικούς περιέκτες 200g.
  • Διατίθενται σε τρεις γεύσεις: σοκολάτα, βανίλια-μπισκότο και αλατισμένη καραμέλα.
  • Η ημερομηνία παραγωγής κυμαίνεται από 11/06/2026 έως 30/06/2026, με ημερομηνίες ανάλωσης πριν από 07/04/2027 έως 26/04/2027.
  • Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν τα προϊόντα και να τα επιστρέψουν.

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πασίγνωστες πουτίγκες πρωτεΐνης, μετά τον εντοπισμό θραυσμάτων γυαλιού και καλεί τους πολίτες να μην τις καταναλώνουν. 

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά επιδορπίων με βάση το γάλα, προέλευσης Δανίας, στα οποία διαπιστώθηκε η πιθανή παρουσία ξένων σωμάτων (θραυσμάτων γυαλιού), μετά από παράπονο καταναλωτή.  

Η παρασκευάστρια επιχείρηση έχει προβεί σε ανάκληση όλων των εμπλεκόμενων προϊόντων.  

Συγκεκριμένα πρόκειται για επιδόρπια με βάση το γάλα, προέλευσης Δανίας, με εμπορική ονομασία Arla PROTEIN, σε πλαστικό περιέκτη των 200g, σε τρείς γεύσεις:

  • σοκολάτα Arla PROTEIN Chocolate Flavour Pudding με ημερομηνίες παραγωγής 11/06/2026, 11/07/2026 και 12/07/2026 και ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από αντίστοιχα 07/04/2027, 07/05/2027, 08/05/2027
  • βανίλια-μπισκότο Arla PROTEIN Vanilia-Cookie Flavour Pudding με ημερομηνία παραγωγής 30/06/2026 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 26/04/2027
  • αλατισμένη καραμέλα Arla PROTEIN Salted caramel Flavour Pudding με ημερομηνία παραγωγής 27/06/2026 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 23/04/2027

Arla PROTEIN Chocolate Flavour Pudding

Arla PROTEIN Vanilia-Cookie Flavour Pudding

Arla PROTEIN Salted caramel Flavour Pudding

Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων.  

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των προϊόντων από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.  

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν. 

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