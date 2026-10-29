Νόα Γουάιλ: Αναδείχθηκε ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο για το 2026

Η διάκριση για τον 55χρονο ηθοποιό από το περιοδικό People

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Ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με το People/ Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νόα Γουάιλ αναδείχθηκε ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο για το 2026 από το περιοδικό People.
  • Ο 55χρονος ηθοποιός δήλωσε ότι η διάκριση τον βρήκε απροετοίμαστο και την θεώρησε φάρσα.
  • Είναι γνωστός από τη σειρά ER, όπου υποδύθηκε τον Τζον Κάρτερ, και έχει κερδίσει πέντε υποψηφιότητες για Emmy.
  • Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πρότεινε να δημιουργηθεί κατηγορία «Sexiest Man Still Alive» και να βραβευτεί ο Γουάιλ.
  • Ο Γουάιλ κέρδισε βραβείο Emmy Α' Ανδρικού Ρόλου για τη σειρά The Pitt το 2026.

Ο Νόα Γουάιλ αναδείχθηκε ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο για το 2026 από το περιοδικό People, προσθέτοντας μια απρόσμενη διάκριση σε μια τηλεοπτική πορεία που μετρά περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Νόα Γουάιλ με το βραβείο Emmy τον Σεπτέμβριο του 2026/ Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Νόα Γουάιλ με το βραβείο Emmy τον Σεπτέμβριο του 2026/ Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Ο 55χρονος ηθοποιός, που ταυτίστηκε με δύο γνωστές ιατρικές σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης, δήλωσε ότι η ανακοίνωση τον βρήκε εντελώς απροετοίμαστο! «Νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δε θα φανταζόμουν ότι θα μου απονεμόταν μια τέτοια τιμή», είπε στο People για τη στιγμή που έμαθε ότι είναι ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο για το 2026.

Η απονομή αφορά τον θεσμό «Sexiest Man Alive» του People, έναν τίτλο που απονέμεται εδώ και πάνω από 40 χρόνια σε αναγνωρίσιμα πρόσωπα από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη μουσική. Για το 2026, το περιοδικό επέλεξε τον Γουάιλ, ο οποίος παραμένει σταθερά παρών στη μικρή οθόνη και συνεχίζει να συνδέεται με ρόλους που τον έκαναν ιδιαίτερα δημοφιλή στο κοινό.

O ίδιος αντιμετώπισε με χιούμορ τη δάκριση, λέγοντας: «Ελπίζω αυτό να αλλάξει τα πάντα. Ελπίζω από εδώ και πέρα να είναι όλα κρασί και τριαντάφυλλα, γάλα και μέλι». Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι δεν περιμένει ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητά του, πέρα από τα πειράγματα που εκτιμά ότι θα δεχθεί από φίλους και συγγενείς.

Για μεγάλη μερίδα τηλεθεατών, ο Νόα Γουάιλ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένος με το «ER» (Στην Εντατική), τη σειρά που τον καθιέρωσε τη δεκαετία του ’90. Εντάχθηκε στο καστ το 1994 ως ο Τζον Κάρτερ, αρχικά σε ρόλο νεαρού φοιτητή Ιατρικής, και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παραγωγής.

To cast της σειράς ER στο πάρτι για τα 100 επεισόδια, το 1998/AP Photo/Rene Macura

To cast της σειράς ER στο πάρτι για τα 100 επεισόδια, το 1998/AP Photo/Rene Macura

Στο σειρά συνεργάστηκε με ηθοποιούς όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Τζουλιάνα Μαργκούλις και ο Άντονι Έντουαρντς. Η παρουσία του στη σειρά τού χάρισε πέντε υποψηφιότητες για Emmy και τρεις για Χρυσή Σφαίρα, ενισχύοντας τη θέση του ανάμεσα στους πιο γνωστούς ηθοποιούς της αμερικανικής τηλεόρασης.

Χρόνια αργότερα επέστρεψε σε ιατρικό ρόλο μέσα από το «The Pitt» του HBO, υποδυόμενος τον γιατρό Μάικλ «Ρόμπι» Ρόμπιναβιτς. Η σειρά σημείωσε επιτυχία και ο Γουάιλ απέσπασε νέες διακρίσεις για την ερμηνεία του, ανάμεσά τους και τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ηθοποιού σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά το 2026.

Η αναφορά του Τζορτζ Κλούνεϊ στον Νόα Γουάιλ

Η φετινή διάκριση έρχεται ενώ ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε ήδη μιλήσει δημόσια με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον παλιό του συμπρωταγωνιστή. Στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Κλούνεϊ είχε προτείνει να δημιουργηθεί μια κατηγορία με τίτλο «Sexiest Man Still Alive». Μάλιστα, είχε δηλώσει ότι ο πρώτος άνθρωπος που θα επέλεγε για τη συγκεκριμένη διάκριση θα ήταν ο Νόα Γουάιλ, λέγοντας: «Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω Νόα Γουάιλ».

Νόα Γουάιλ με το βραβείο Emmy τον Σεπτέμβριο του 2025/ AP Photo/Chris Pizzello

Νόα Γουάιλ με το βραβείο Emmy τον Σεπτέμβριο του 2025/ AP Photo/Chris Pizzello

O Νόα Γουάιλ κέρδισε βραβείο Emmy Α' Ανδρικού Ρόλου για τη σειρά The Pitt το 2026 κι αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς το είχε κερδίσει και το 2025.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο Μελ Γκίμπσον ήταν ο πρώτος άνδρας που πήρε τον τίτλο «Sexiest Man Alive» το 1985.

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