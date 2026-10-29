Αγνώριστη η Τζένιφερ Λόρενς - «Τι έκανε στο πρόσωπό της;»

Η πλαστική στο στήθος και το λίφτινγκ που σκέφτεται για το μέλλον

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Αγνώριστη η Τζένιφερ Λόρενς - «Τι έκανε στο πρόσωπό της;»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένιφερ Λόρενς προκάλεσε συζητήσεις με τη νέα της φωτογράφιση στο περιοδικό «The Cut», όπου πολλοί χρήστες δυσκολεύτηκαν να την αναγνωρίσουν.
  • Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι έχει υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση στο στήθος και σκέφτεται το λίφτινγκ προσώπου στο μέλλον.
  • Στη συνέντευξή της, τόνισε την επιθυμία της να αισθάνεται όμορφη και περιποιημένη ως μητέρα δύο παιδιών.
  • Η Λόρενς ανέφερε ότι χρησιμοποιεί μικρές ποσότητες Botox, επισημαίνοντας τη σημασία της εκφραστικότητας στην υποκριτική.
  • Η δημόσια αντίδραση περιλάμβανε υποστηρικτικά σχόλια για το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίζει για την εμφάνισή της.

Συζητήσεις και ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει η νέα φωτογράφιση της Τζένιφερ Λόρενς για το περιοδικό «The Cut», με αρκετούς χρήστες των social media να αναρωτιούνται τι έχει αλλάξει στην εμφάνιση της χολιγουντιανής σταρ. Η ίδια, πάντως, δε δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τις αισθητικές παρεμβάσεις που έχει κάνει, αλλά και για εκείνες που σκέφτεται να κάνει στο μέλλον.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το περιοδικό «The Cut» και η διαφορετική εικόνα της στάθηκε αφορμή για να ξεκινήσει ένας νέος γύρος σχολίων στα social media. Αρκετοί θαυμαστές της δήλωσαν πως δυσκολεύτηκαν να την αναγνωρίσουν, ενώ άλλοι άρχισαν να κάνουν τις δικές τους υποθέσεις για πιθανές αισθητικές παρεμβάσεις.

Η νέα φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε με αφορμή το επαγγελματικό της εγχείρημα στον χώρο της ομορφιάς και συγκεκριμένα την εταιρεία προϊόντων περιποίησης μαλλιών Mes. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του κοινού φαίνεται πως στράφηκε γρήγορα σε κάτι άλλο: το πρόσωπο της διάσημης ηθοποιού και τις αλλαγές που, σύμφωνα με ορισμένους, παρατηρούνται στην εμφάνισή της.

«Ποιος άλλος δεν κατάλαβε ότι αυτή είναι η Τζένιφερ Λόρενς;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε πως δεν θα μπορούσε να καταλάβει ποια είναι χωρίς να διαβάσει το όνομά της. «Αγνώριστη. Τι έκανε στο πρόσωπό της;», έγραψε χαρακτηριστικά ένας ακόμη σχολιαστής.

Δεν έλειψαν, μάλιστα, οι συγκρίσεις με την Τζένιφερ Γκρέι, με ορισμένους να κάνουν λόγο για πιθανές αλλαγές στην περιοχή των ματιών και άλλους να αναρωτιούνται αν η διαφορετική εικόνα της Λόρενς οφείλεται σε αισθητικές παρεμβάσεις ή στην επεξεργασία των φωτογραφιών.

Φυσικά, υπήρξαν και εκείνοι που έσπευσαν να υπερασπιστούν την ηθοποιό, υπενθυμίζοντας πως κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για την εμφάνισή της χωρίς να χρειάζεται να δίνει εξηγήσεις. «Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει», ήταν ένα από τα σχόλια που ξεχώρισαν, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως δείχνει πιο νέα από ποτέ.

Η πλαστική στο στήθος και το λίφτινγκ που σκέφτεται για το μέλλον

Πέρα, όμως, από τις εικασίες των χρηστών του διαδικτύου, η ίδια η Τζένιφερ Λόρενς έχει μιλήσει ανοιχτά για τις αισθητικές παρεμβάσεις που έχει επιλέξει, αλλά και για το πώς αντιλαμβάνεται την εμφάνισή της μετά τη μητρότητα.

Στη συνέντευξή της στο «The Cut», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο στήθος, ενώ παραδέχτηκε πως σκέφτεται και το ενδεχόμενο ενός λίφτινγκ προσώπου στο μέλλον.

Η ίδια, που έχει αποκτήσει δύο γιους με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνι, μίλησε με χιούμορ και ειλικρίνεια για την επιθυμία της να αισθάνεται όμορφη και περιποιημένη, ακόμη και μέσα στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας με τα παιδιά.

«Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως όταν πηγαίνει τα παιδιά της στο σχολείο θέλει να δείχνει σαν μια γυναίκα που έχει τα πάντα υπό έλεγχο, ακόμη κι αν στην πραγματικότητα μόλις έχει ξυπνήσει και προσπαθεί να οργανώσει την ημέρα της.

«Κάνω λίγο Botox, αλλά χρειάζομαι κίνηση στο πρόσωπό μου»

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η Τζένιφερ Λόρενς αναφέρεται στις αισθητικές θεραπείες. Στο παρελθόν έχει αποκαλύψει ότι χρησιμοποιεί μικρές ποσότητες Botox, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως δε θέλει να χάσει τη φυσικότητα των εκφράσεών της.

«Δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζομαι κίνηση στο πρόσωπό μου. Κάνω λίγο Botox, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολλά», είχε δηλώσει, εξηγώντας πως η εκφραστικότητα είναι απαραίτητη για τη δουλειά της ως ηθοποιός.

Όσο για το ενδεχόμενο ενός λίφτινγκ; Η ίδια έχει παραδεχτεί πως το σκέφτεται για το μέλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ανακοινώσει πως σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα σε μια τέτοια επέμβαση.

 

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