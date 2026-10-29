Ποια γνωστή δημοσιογράφος έρχεται στο Cash or Trash της Πέμπτης;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη επιστρέφει καθημερινά στις 17:20 στο Star.
  • Σήμερα, 29 Οκτωβρίου, συμμετέχουν τρεις πωλητές, συμπεριλαμβανομένης της Μαίρης Αργυριάδου.
  • Νέα στοιχεία περιλαμβάνουν ειδική κάρτα για τιμή εκκίνησης και σχολιασμούς αγοραστών κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών.
  • Δύο νέοι αγοραστές προσπαθούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στην εκπομπή, διεκδικώντας συλλεκτικά αντικείμενα.
  • Η εκπομπή υπόσχεται αυθόρμητες διαπραγματεύσεις και αποκαλύψεις για την αξία παλιών αντικειμένων.

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Ποια γνωστή δημοσιογράφος έρχεται στο Cash or Trash της Πέμπτης;

 


Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη Κόντρα Στους Αγοραστές! - Video

Σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Ο Λάζαρος φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα σετ αντικειμένων από την καρδιά της θρυλικής… «Θαντέρα»! Στο δωμάτιο της δημοπρασίας, τα αντικείμενα του πωλητή «ταξιδεύουν» τους αγοραστές πίσω στην αξέχαστη δεκαετία του ’80. Μπορεί κάποιοι να μην αντιλαμβάνονται τι ακριβώς έχουν μπροστά τους, όμως η θετική ενέργεια και ο ενθουσιασμός του Λάζαρου κάνουν τη διαφορά!

Η Μαίρη Αργυριάδου

Η Μαίρη Αργυριάδου


Η Μαίρη Αργυριάδου έρχεται στο Cash or Trash όχι με τη δημοσιογραφική της ιδιότητα, αλλά ως πωλήτρια! Το ιδιαίτερο βάζο που παρουσιάζει κρύβει μια ξεχωριστή αναφορά σε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της μοντέρνας τέχνης. Πώς θα αντιδράσουν οι αγοραστές στη θέα του; Θα καταφέρει το αντικείμενο να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους;

Τα μουσικά όργανα έχουν αποδείξει πως μπορούν να κερδίσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς αγοραστές. Το μουσικό παιχνίδι, που φέρνει στο Cash or Trash ένας Κύπριος δάσκαλος, θα καταφέρει, άραγε, να εντυπωσιάσει τους πέντε αγοραστές;

Ποια γνωστή δημοσιογράφος έρχεται στο Cash or Trash της Πέμπτης;

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;


Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε.

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;


Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!


Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

H οικοδέσποινα του Cash or Trash Δέσποινα Μοιραράκη

H οικοδέσποινα του Cash or Trash Δέσποινα Μοιραράκη


Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!


Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Δ/νση Φωτογραφίας: Νίκος Βαμβακίδης

Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι

Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

#CashOrTrashGR #StarChannelTV

https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash https://www.star.gr/tv/press-room/

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