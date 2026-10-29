«La Belva - 2nd Animal Fest» για 2η χρονιά, έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Ένα τριήμερο αφιερωμένο στη δημιουργία και την αλληλεγγύη προς τα αδέσποτα

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La Belva - 2nd Animal Fest
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Η Λυσσασμένη Γάτα στη Θεσσαλονίκη φιλοξενεί για δεύτερη χρονιά το LA BELVA – 2nd ANIMAL FEST, μια διοργάνωση που φέρνει κοντά δημιουργούς, καλλιτέχνες, εθελοντές και ανθρώπους που μοιράζονται την αγάπη τους για τα ζώα. Με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, τη συλλογική προσφορά και την έμπρακτη υποστήριξη των αδέσποτων, το φεστιβάλ επιστρέφει στις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου, με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το bazaar με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από την προστασία των ζώων.

«La Belva - 2nd Animal Fest» για 2η χρονιά, έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Στις 7 και 8 Νοεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 21:00, ο χώρος της Λυσσασμένης Γάτας μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης ανθρώπων και ιδεών, μέσα από ένα bazaar με ιδιαίτερο χαρακτήραΡούχα, κοσμήματα, εικαστικά prints, αξεσουάρ, κεριά, χειροποίητα σαπούνια και πολλές ακόμη δημιουργίες συνθέτουν μια πολυσυλλεκτική αγορά, όπου κάθε επιλογή συνδέεται με έναν ουσιαστικό σκοπό: την ενίσχυση του έργου για τη φροντίδα και την προστασία των αδέσποτων ζώων.

«La Belva - 2nd Animal Fest» για 2η χρονιά, έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Το LA BELVA επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της αλληλεγγύης ως καθημερινής πράξης. Μέσα από τη συμμετοχή δημιουργών και επισκεπτών, το φεστιβάλ διαμορφώνει έναν κοινό χώρο συνεισφοράς, υπενθυμίζοντας πως η υποστήριξη των ζώων που έχουν ανάγκη μπορεί να γίνει υπόθεση όλων μας.

Ενημέρωση, εθελοντισμός και υιοθεσία

«La Belva - 2nd Animal Fest» για 2η χρονιά, έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το έργο του Ark of Hope Shelter και των εθελοντών της περιοχής, να ενημερωθούν για τις δράσεις τους και να συζητήσουν μαζί τους για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων. Η παρουσία τους δίνει την ευκαιρία στο κοινό να έρθει πιο κοντά στην καθημερινότητα της φροντίδας τους και να κατανοήσει τη σημασία της σταθερής υποστήριξης των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

«La Belva - 2nd Animal Fest» για 2η χρονιά, έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, όσοι ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ένα ζώο θα μπορούν να απευθυνθούν στους ανθρώπους του καταφυγίου και στους εθελοντές, ώστε να ενημερωθούν και να αναζητήσουν έναν σύντροφο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικογένειας και στον τρόπο ζωής τους.

Στόχος είναι κάθε υιοθεσία να αποτελέσει την αρχή μιας σχέσης που θα βασίζεται στη φροντίδα, την υπευθυνότητα και την ασφάλεια, προσφέροντας σε ένα ζώο την ευκαιρία για ένα αγαπημένο σπίτι.

«La Belva - 2nd Animal Fest» για 2η χρονιά, έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Όλα τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για την υποστήριξη του Ark of Hope Shelter και των αδέσποτων ζώων της περιοχής, ενισχύοντας έμπρακτα την προσπάθεια όσων βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της περίθαλψης, της φροντίδας και της προστασίας τους.

Η αυλαία του LA BELVA – 2nd ANIMAL FEST ανοίγει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 19:00, με το Opening Bazaar Party, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας διοργάνωσης που συνδέει την καλλιτεχνική έκφραση με την κοινωνική ευαισθητοποίηση. 

Πληροφορίες διοργάνωσης

«La Belva - 2nd Animal Fest» για 2η χρονιά, έρχεται στη Θεσσαλονίκη

LA BELVA – 2nd ANIMAL FEST
•    Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Opening Bazaar Party, 19:00
•    Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Bazaar, 12:00–21:00
•    Χώρος: Art Cafe – Η Λυσσασμένη Γάτα
•    Διεύθυνση: Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 4, Ροτόντα, Θεσσαλονίκη
 

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