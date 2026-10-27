«Το Παίζουμε Παρέα» από 1 Νοεμβρίου στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Μία παράσταση του Ευάγγελου Σαμιώτη, με την ενεργή συμμετοχή του κοινού

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Το Παίζουμε Παρέα
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Ο παραγωγός ακυρώνει οριστικά το ανέβασμα της παράστασης την τελευταία στιγμή! Δύο ηθοποιοί κι ένας σκηνοθέτης μένουν ξαφνικά χωρίς έργο και έχουν μόλις 28 μέρες για να δημιουργήσουν και να ανεβάσουν μια ολοκαίνουργια παράσταση! Έχουν μία επιλογή: να αυτοσχεδιάσουν. Υπάρχει, όμως, ένα μικρό πρόβλημα… Δεν θα τα καταφέρουν μόνοι τους. Θα χρειαστούν κι εσένα!

«Το Παίζουμε Παρέα» από 1 Νοεμβρίου στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Οι ιδέες πέφτουν βροχή, οι αυτοσχεδιασμοί ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο και οι καταστάσεις γίνονται όλο και πιο απρόβλεπτες. Οι θεατές επιστρατεύονται, προτείνουν ιδέες, ανεβαίνουν στη σκηνή, παίρνουν ρόλους και συμμετέχουν σε αυτοσχεδιασμούς που μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα!

Στο «Το παίζουμε παρέα», το κοινό δεν παρακολουθεί απλώς. Συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία της παράστασης και επηρεάζει την εξέλιξή της! Κάθε παράσταση είναι διαφορετική, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στη συνέχεια. Ούτε καν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές!

«Το Παίζουμε Παρέα» από 1 Νοεμβρίου στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ο Ευάγγελος Σαμιώτης, σκηνοθέτης της επιτυχίας «Ο δολοφόνος είναι… ανάμεσά μας», παρουσιάζει μια ανατρεπτική διαδραστική κωμωδία που σατιρίζει τον κόσμο του θεάτρου, τις μεγάλες φιλοδοξίες και τις ακόμη μεγαλύτερες αποτυχίες.
28 μέρες για να σωθεί μια παράσταση. Τρεις άνθρωποι σε απόγνωση. Κι ένα κοινό που μπορεί να τους σώσει… ή να τους καταστρέψει!

Συντελεστές:

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Ευάγγελος Σαμιώτης
Ερμηνεύουν: Μάνος Πίντζης, Ευάγγελος Σαμιώτης, Αθηνά Βαλκόνη
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιπποκράτης Κτιστάκης
Επιμέλεια Κίνησης: Βάλια Παπαλαμπροπούλου
Σχεδιασμός Φωτισμών: Μαρία Μέμμου
Σχεδιασμός Αφίσας: Μαρία Νίτσιου
Σκηνικά - Κοστούμια: Κλέων Φυσέκης
Φωτογραφίες - Trailer: Ευάγγελος Κάλοου
Παραγωγή: ΑΨΙΝΘΙΟΝ Ε.Ε. Τεχνικά και Καλλιτεχνικά Δρώμενα

«Το Παίζουμε Παρέα» από 1 Νοεμβρίου στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Πληροφορίες Παραστάσεων:

Πρεμιέρα: Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2026
Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων: Κάθε Κυριακή στις 18.00 και Τετάρτη στις 21:15
Διάρκεια: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
Χώρος: Θέατρο Μικρός Κεραμεικός (Ευμολπιδών 13, Αθήνα 118 54 Τηλ: 210 3454831)
Email θεάτρου: mikroskerameikos@gmail.com

Τιμές Εισιτηρίων:

Γενική Είσοδος: 16€
Ομαδικά εισιτήρια (άνω των 10 ατόμων): 12€
 

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