ΗΣΑΠ: Έπεσε Άτομο Από Πεζογέφυρα Στον Άγιο Νικόλαο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά από κλήση για την πτώση ατόμου από πεζογέφυρα στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Άγιος Νικόλαος».

Το άτομο, έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο και διακομίζεται σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει άγνωστη.

Λόγω της πτώσης του ανθρώπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών στους σταθμούς Αττική, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Ελευθέριος, Άνω Πατήσια. Εκτελούνται δρομολόγια μόνο από Πειραιά – Ομόνοια και Άνω Πατήσια – Κηφισιά.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς- Ομόνοια και Α. Πατήσια – Κηφισιά, λόγω πτώσης ατόμου στην τροχιά από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών Αττική και Άγιος Νικόλαος.

Στο σημείο έχουν κληθεί η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κ. Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.