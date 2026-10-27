Άτομο έπεσε από πεζογέφυρα στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Άγιος Νικόλαος»

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Άτομο έπεσε από πεζογέφυρα στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Άγιος Νικόλαος»
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Ελλαδα
ΗΣΑΠ: Έπεσε Άτομο Από Πεζογέφυρα Στον Άγιο Νικόλαο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άτομο έπεσε από πεζογέφυρα στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Άγιος Νικόλαος».
  • Το άτομο διακομίζεται σε νοσοκομείο, η κατάσταση της υγείας του είναι άγνωστη.
  • Διακόπηκε η κυκλοφορία στους σταθμούς Αττική, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Ελευθέριος, Άνω Πατήσια.
  • Εκτελούνται δρομολόγια μόνο από Πειραιά – Ομόνοια και Άνω Πατήσια – Κηφισιά.
  • Στο σημείο έχουν κληθεί η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά από κλήση για την πτώση ατόμου από πεζογέφυρα στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Άγιος Νικόλαος».

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Το άτομο, έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο και διακομίζεται σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει άγνωστη.

Λόγω της πτώσης του ανθρώπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών στους σταθμούς Αττική, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Ελευθέριος, Άνω Πατήσια. Εκτελούνται δρομολόγια μόνο από Πειραιά – Ομόνοια και Άνω Πατήσια – Κηφισιά.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς- Ομόνοια και Α. Πατήσια – Κηφισιά, λόγω πτώσης ατόμου στην τροχιά από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών Αττική και Άγιος Νικόλαος.

Στο σημείο έχουν κληθεί η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κ. Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.

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